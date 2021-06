Gareth Bale come Cristiano Ronaldo ma al gallese è andata male rispetto al campione portoghese. L'attaccante del Galles non ha resistito, cedendo al narcisismo del momento. Prima di battere il calcio di rigore (sbagliato) contro la Turchia le telecamere hanno indugiato sul suo primo piano, una ripresa normalissima durante la diretta TV (che ha fatto discutere per alcuni disturbi al segnale) in occasione di un episodio così importante e grazie alla quale un gesto del calciatore non è passato inosservato.

Il giocatore del Real Madrid si trova nei pressi del dischetto, l'arbitro non ha ancora fischiato: ha sistemato la palla, fatto finta di nulla rispetto al tentativo del portiere avversario di disturbarlo. Nemmeno si lascia impressionare dalla sagoma dell'estremo difensore che, forte della sua stazza, allarga le braccia quasi a rendergli più piccola la porta che ha spalancata dinanzi a sé.

Ma dove ha rivolto lo sguardo Bale? Da tutt'altra parte… verso il maxischermo all'interno dello stadio di Baku che ospita il match. In quel momento le telecamere proiettano la sua immagine e lui non è riuscito a fare a meno di sbirciare. Lo si nota dal frame della diretta divenuto virale subito dopo l'errore commesso dagli undici metri: ha la bocca aperta, alza gli occhi per un attimo poi fa un bel respiro.

Poco dopo compierà lo stesso gesto, come si evince dalla sequenza video che mostra la reazione del gallese subito dopo aver sparato alle stelle il penalty. Il portiere turco ha intuito la direzione del tiro, il torto di Bale è aver alzato troppo la traiettoria per spedire la sfera nell'angolo più in alto, laddove nemmeno le lunghe leve dell'avversario possono arrivare.

La mira è sballata e Bale si (am)mira di nuovo: ha le mani sul viso e l'espressione di chi l'ha combinata grossa per aver mancato l'opportunità di chiudere i conti, la gara e la qualificazione (il successo mette il Galles in rampa di lancio); chiude gli occhi, li riapre e li rivolge ancora una volta verso il video che mostra agli spettatori il suo dispiacere. Che quell'attimo di distrazione gli sia stato fatale? I tifosi del Galles se lo sono chiesti alimentando la convinzione sui social network che "ha fatto come Cristiano Ronaldo contro la Germania", ma la vittoria della nazionale ha spazzato via ogni perplessità. È l'effetto magico della vittoria per 2-0, nella quale Bale s'è specchiato alla perfezione.