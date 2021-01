Federico Chiesa e l'arbitro Irrati sono stati due dei protagonisti della sfida tra Milan e Juventus. Se il primo ha messo la firma con una bella doppietta sul successo della formazione di Pirlo, il secondo ha vissuto una serata storta con il mancato intervento sul fallo di Calhanoglu su Rabiot in occasione del gol dell'1-1, e con il mancato secondo giallo a Bentancur. Il direttore di gara e l'ex esterno viola hanno avuto anche un confronto nel finale del primo tempo, con Chiesa che ha accusato Irrati di averlo mandato letteralmente a quel paese.

Federico Chiesa nel primo tempo di Milan-Juventus si è lamentato a più riprese nei confronti dell'arbitro Irrati. L'esterno avrebbe voluto che Theo Hernandez, con il quale si è confrontato in un bel duello sulla corsia, venisse ammonito dopo un paio d'interventi duri. Dopo la fine della prima frazione, l'ex Fiorentina si è avvicinato al direttore di gara, insieme ad altri compagni stizziti per il mancato intervento suo e del Var in occasione della rete del pareggio di Calabria per un intervento falloso di Calhanoglu su Rabiot. Le telecamere hanno immortalato un Chiesa molto arrabbiato che ha accusato Irrati di avergli risposto in malo modo. Quando Pirlo ha provato a calmarlo infatti, il giocatore ha risposto: "Non porta rispetto, mi ha mandato a fan…o". A quel punto Irrati stupito ha replicato: "Ho risposto male io? Scusa, mi puoi dire tutto Chiesa ma questo…".

A quel punto Chiesa è tornato negli spogliatoi, mentre l'allenatore bianconero e altri giocatori, in primis Danilo, hanno chiesto all'arbitro chiarimenti in merito al suo operato in occasione dell'episodio Calhanoglu-Rabiot. Pirlo visibilmente stizzito ha chiesto a più riprese: "Ma perché non andiamo a guardarlo?", facendo riferimento al possibile ricorso al Var dell'arbitro. Quest'ultimo però ha spento sul nascere le polemiche, dichiarando: "Perché è un contatto di gioco basta".