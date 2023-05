Chi va in Europa League? Quante squadre di Serie A si qualificano Sono due le squadre di Serie A che si qualificano all’Europa League: la quinta classificata del campionato e la vincitrice della Coppa Italia. Se la squadra che vince la coppa nazionale rientra nelle prime cinque in classifica, libera uno slot permettendo anche alla sesta classificata di qualificarsi alla coppa europea.

A cura di Redazione Sport

La lotta per la zona Europa della classifica di Serie A 2023 è viva. Quando mancano quattro giornate al termine del campionato iniziano a delinearsi scenari e possibilità su quali squadre italiane si qualificano alla seconda competizione europea per la prossima stagione.

Il regolamento prevede che due squadre della Serie A 2022-2023 disputino l'Europa League: la quinta classificata e la vincitrice della Coppa Italia. Ma se la vincitrice della Coppa Italia è già qualificata per l'Europa League o per la Champions allora di diritto accede la sesta classificata. Al momento, è il Milan la quinta squadra nella classifica del campionato italiano: la squadra di Pioli però è a soli due punti dall'Inter quarta e può guadagnarsi la Champions. Al sesto posto c'è l'Atalanta, lontana due lunghezze dai giallorossi e attualmente qualificata in Conference League.

La Coppa Italia 2023, invece, vedrà disputare la finale l'Inter e la Fiorentina. I nerazzurri sono al quarto posto e hanno la certezza di terminare tra le prime sette. La Fiorentina invece è ottava e solo vincendo la competizione guadagnerebbe l'Europa League diretta. Ecco tutti il regolamento sulla qualificazione in Europa League, quante squadre di Serie A possono giocare il torneo e gli scenari possibili.

Chi si qualifica all'Europa League in Serie A

Quante squadre italiane si qualificano per l'Europa League? Come già detto, in base al regolamento e al ranking UEFA, l'Italia ha la possibilità di portare solo due squadre in Europa League: la quinta classificata del campionato di Serie A e la squadra vincitrice della Coppa Italia.

La variabile della Coppa Italia. L'incognita da considerare nel calcolo degli slot liberi è il posizionamento in classifica della squadra che vince la Coppa Italia. Ecco nel dettaglio cosa dice il regolamento:

A qualificarsi saranno la quinta classificata e la vincitrice della Coppa Italia (nel caso la vincitrice si piazzi dal sesto posto in giù in campionato).

A qualificarsi saranno la quinta e la sesta classificata (nel caso la vincitrice della Coppa Italia si piazzi nelle prime cinque posizioni del campionato).

Cosa succede se la vincitrice della Coppa Italia è già qualificata in Champions o in Europa League?

Lo scenario potrebbe cambiare in base alla Coppa Italia. Se la vincitrice della Coppa Italia rientra tra le prime cinque nella classifica di Serie A – quindi già qualificata in Champions o in Europa dal piazzamento in classifica – si libera uno slot per l'Europa League. In questo caso si qualificano alla Uefa Europa League la quinta e la sesta classificata.

Altro aspetto da considerare per la stagione 2022/2023 della Serie A è che una squadra italiana vinca o l'Europa League o la Conference League: in questo caso, sarà necessario valutare il piazzamento in classifica della formazione vincente nelle competizioni europee per capire se all'Italia si aggiunge o meno un nuovo slot. Nello specifico, per quanto riguarda l'Europa League, il regolamento prevede che: