Chi va alle Olimpiadi dagli Europei Under 21, come funziona la qualificazione: il regolamento

A cura di Vito Lamorte

L'Europeo Under 21 che si gioca in Georgia e Romania mette in palio tre posti per il torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chi si assicurerà un posto nella manifestazione calcistica a cinque cerchi?

Intanto ce n'è una che è già certa di partecipare e si tratta della Francia, paese ospitante dell'evento, ma ci sono altri posti da assegnare e non sarà semplice capire chi davvero volerà nella capitale transalpina il prossimo anno.

L'Italia non partecipa al torneo dei calcio dei Giochi Olimpici dall'edizione che si è tenuta a Pechino nel 2008, quando venne eliminata dal Belgio ai quarti di finale: un periodo davvero troppo lungo per un movimento come il nostro. Cosa deve accadere per rivedere gli Azzurrini nella manifestazione a cinque cerchi?

La nazionale allenata da Paolo Nicolato dovrà piazzarsi sul podio per non avere problemi oppure se la Francia dovesse raggiungere le semifinali, allora sarà sufficiente pareggiare questo risultato per volare ai Giochi.

Bisogna considerare, però, anche il cammino dell‘Inghilterra. Perché il Comitato Olimpico Internazionale non riconosce le singole Federazione della Gran Bretagna (Inghilterra, Irlanda del Nord, Galles e Scozia) e così nessuna di queste quattro può partecipare alle Olimpiadi con la propria bandiera. Inoltre, il Comitato Olimpico britannico non ha previsto la formazione di una squadra che possa rappresentare la Gran Bretagna per questa edizione.

Quindi ci sono diverse ipotesi da valutare. Se una fra Francia e Inghilterra dovesse arrivare in semifinale, le altre tre nazionali sarebbero sicure di partecipare alle Olimpiadi. Se entrambe rimanessero fuori dalle prime quattro, sarebbe necessario disputare la finale 3°-4° posto. L’ultimo caso possibile è quello che sia Francia che Inghilterra arrivassero alle semifinali: in questo caso a decidere quali nazionali parteciperanno ai Giochi si dovrà disputare uno spareggio fra le quattro perdenti dei quarti di finale per decretare l’ultima formazione, insieme alle altre due arrivate in semifinale, che rappresenterà il proprio paese a Parigi 2024.