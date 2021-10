Chi è Srdjan Jovanovic, l’arbitro di Italia-Belgio nella finale terzo posto di Nations League Srdjan Jovanovic sarà l’arbitro della finale del 3° e 4° posto della Nations League Italia-Belgio. L’arbitro serbo, che finora non ha mai diretto un incontro dell’Italia, in passato ha avuto modo di dirigere tre match delle coppe europee di squadre di Serie A e due volte ha arbitrato gare dell’Under 21.

A cura di Alessio Morra

L'arbitro serbo Srdjan Jovanovic dirigerà la finale del terzo e quarto posto della Nations League 2021 tra l'Italia e il Belgio, partita in programma oggi domenica 10 ottobre alle ore 15 all'Allianz Stadium di Torino. La terna sarà composta anche dagli assistenti Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Il quarto uomo sarà Novak Simovic, mentre al VAR ci sarà il tedesco Marco Fritz. Jovanovic non ha mai arbitrato una partita della Nazionale dell'Italia.

A Torino l'Italia dovrà giocare la finale del 3° e 4° posto della Nations League 2021. Una delusione per gli azzurri che speravano di bissare il successo agli Europei, ma che sono stati battuti 2-1 in semifinale dalla Spagna, che nella finalissima se la vedrà con la Francia. L'Italia affronterà il Belgio, che ha sconfitto 2-1 nel quarto di finale di Euro 2020.

Chi è Srdjan Jovanovic, l'arbitro di Italia-Belgio per la finale del 3° e 4° posto di Nations League

Jovanovic è un arbitro giovane, ma abituato già a dirigere partite importanti. Classe 1986, è diventato arbitro internazionale nel 2016. Il serbo è stato scelto per le Olimpiadi di Tokyo, e ha avuto modo anche in questa stagione di arbitrare in Champions League (Borussia Dortmund-Sporting Lisbona 1-0). Lo scorso anno diresse Real-Shakhtar sempre di Champions.

Il bilancio di Jovanovic con le squadre italiane

Mai finora ha diretto un match dell'Italia, ma è stato invece fischietto di due partite dell'Under 21. L'ultimo precedente di Jovanovic con una squadra italiana è molto favorevole. Perché lo scorso agosto diresse Roma-Trabzonspor, partita valida per i preliminari di Conference League. I giallorossi si imposero per 3-0. In passato ha diretto anche un match del Milan e uno della Lazio in Europa League.