Chi è Fabio Chiarodia: il 18enne azzurro finito al Borussia che ha conquistato la Bundesliga Fabio Chiarodia è un difensore centrale classe 2005 nato in Germania, ad Oldenburg, 50 km a ovest di Brema, da genitori italiani, precisamente di Venezia e che gioca per la Nazionale azzurra. Se lo è assicurato il Borussia M’Gladbach bruciando sul tempo anche due club italiani.

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 21 ottobre del 2022 quando il Werder Brema decise di gettare nella mischia Fabio Chiarodia. Difensore centrale classe 2005 nato in Germania, ad Oldenburg, 50 km a ovest di Brema, da genitori italiani, precisamente di Venezia. Due minuti in Bundesliga che rappresentarono tanta per lui che dopo aver iniziato a giocare nell'U15 della Germania ha poi scelto l'Italia come sua Nazionale. Ben 27 presenze tra U15-17 e 19 hanno fatto conoscere al mondo del calcio il talento di questo ragazzo alto 186 centimetri. Concentrato, sempre sul pezzo e capace di leggere al meglio le giocate degli attaccanti, in poco tempo, da quella gara contro il Friburgo persa dal Werder 2-0, Chiarodia ha iniziato a ricevere le attenzioni di parecchi club.

Il Werder però continua a tenerlo in panchina e nel frattempo gioca giusto un altro minuto contro il Bochum a febbraio. Giusto il tempo di assaporare poi la titolarità che arriverà il 17 marzo contro il Borussia M'Gladbach. Ben 65 minuti in campo che sono stati una certezza per gli addetti ai lavori praticamente fulminati dalla sua bravura. Da titolare più giovane nella storia del Werder a 17 anni e 285 giorni Chiarodia è diventato poi uomo mercato accettando il trasferimento proprio al Borussia M'Gladbach. Acquistato per 2 milioni di euro, il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 che conferma l'enorme fiducia riposta dal club nei suoi confronti.

Esploso nel settore giovane del Werder dopo la retrocessione del club, Chiarodia ha prima lasciato il settore giovanile dell’Oldenburg a 9 anni per entrare nell’academy dei Grün-weiss, per poi crescere completamente in un club che l'ha sempre considerato come un profilo da tenere in forte considerazione. “Fabio Chiarodia è uno dei più grandi talenti nel suo ruolo in Germania. Ha dimostrato quanto sia bravo per la sua età, anche nella partita contro di noi al BORUSSIA-PARK", ha dichiarato il direttore sportivo del Borussia Roland Virkus. "Siamo convinti che trarremo grandi benefici da lui".

Il giocatore non vede l'ora di iniziare questa nuova avventura: “Non vedo l'ora di giocare per il Borussia Mönchengladbach – ha detto durante la presentazione – Voglio dare il massimo per questo grande e storico club e crescere. Il club è molto accogliente e penso che l'impatto iniziale sia stato molto buono, sia come persona che come calciatore”. Chiarodia nell'ultimo periodo era stato seguitissimo dalla Juventus che aveva tutte le intenzioni di puntarci ma è stata bruciata sul tempo dallo stesso Borussia bravo ad anticipare i bianconeri e anche il Milan che pure aveva messo gli occhi su di lui.