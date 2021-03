Cristiana Girelli sarà protagonista sul Festival di Sanremo 2021, una edizione che ha strizzato l'occhio al mondo dello sport e del calcio in particolare. Se Zlatan Ibrahimovic è infatti l'ospite fisso e il filo conduttore, in diverse serate ci saranno altri protagonisti tra musica e sport, come Alex Schwazer, Alberto Tomba e, appunto, Cristiana Girelli, calciatrice della Juventus e della Nazionale italiana.

Una ‘quota rosa‘ del mondo dello sport che avrà su di sè l'attenzione del pubblico a casa – il Teatro Ariston è privo di pubblico per protocolli anti Covid – e che darà la possibilità di far conoscere ancora più da vicino il calcio femminile, un fenomeno che prima dell'esplosione della pandemia stava prendendo piede, trovando un vastissimo consenso del pubblico e degli appassionati. Anche grazie a Cristiana che è tra le più forti calciatrici e rappresentante dei colori azzurri.

Chi è Cristiana Girelli, la calciatrice ospite a Sanremo 2021

Nata calcisticamente sotto il mito di Roberto Baggio, oggi Cristiana Girelli è il fiore all'occhiello dell'attacco della Juventus Women e della nazionale. Di origini lombarde, nasce a Brescia 30 anni fa, i primi calci li tira all'ASD Rigamonti Nuvolera per poi trasferirsi a 14 anni nel Bardolino Verona dove ben presto debutta in prima squadra e debutta in Serie A.

Le bambine in genere raccolgono il pallone con le mani se ci giocano, io no, io lo prendevo a calci e lo calciavo lontano. I miei genitori mi hanno sempre detto che tiravo calci a qualsiasi cosa, una vera e propria passione… mi è sempre piaciuto lo sport, ho praticato tennis, basket. Poi quando ho conosciuto il calcio, mi sono innamorata del pallone.

La carriera di Cristiana è ricca di successi: con il Bardolino vince 4 scudetti, 3 Supercoppe e 3 Coppe Italia, poi arriva la replica tricolore nel suo ritorno al Brescia, fino alla realizzazione più grande di sempre: nel 2018 viene acquistata dalla Juventus, sua squadra del cuore da quando era piccola. Cristiana riesce intanto a farsi spazio anche in Nazionale, iniziando dall'Under 19 nel 2013, fino ad a essere convocata nella spedizione mondiale del 2019.

Quanto guadagna Cristiana Girelli: lo stipendio di una calciatrice

Tra le migliori calciatrici in circolazione, per Cristiana Girelli però, una nota dolente resta lo stipendio che guadagna alla Juventus. Secondo i criteri attuali nel calcio italiano, Cristiana sottostà alla regola per cui una giocatrice professionista non possa guadagnare oltre i 30 mila euro lordi annui. A questi può venire aggiunto un rimborso spese di 60 euro al giorno (5 giorni su 7) creando una assurda disparità di trattamento economico con i colleghi maschi, argomento che già è stato oggetto di polemiche e critiche. Lo scenario cambierà a partire dalla stagione 2022/23, quando anche al calcio femminile sarà riconosciuto lo status professionistico.