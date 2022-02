Chelsea-Palmeiras al Mondiale per Club: dove vederla in TV e in diretta streaming su Youtube Chelsea-Palmeiras è la finale del Mondiale per Club e si disputa oggi sabato 12 febbraio, il match inizierà alle ore 17:30 e si disputerà ad Abu Dhabi, non sarà possibile seguirlo in tv, ma sarà possibile seguire in streaming Chelsea-Palmeiras.

Chelsea-Palmeiras è la finale del Mondiale per Club e si disputa oggi sabato 12 febbraio alle 17:30 ora italiana ad Abu Dhabi. L'incontro che decreterà la squadra campione del mondo lo disputeranno i vincitori dell'ultima Champions League e della Copa Libertadores. In Italia nessuna emittente ha acquistato i diritti televisivi di questa manifestazione, ma esiste comunque un modo per vedere la finale.

Entrambe le squadre vanno a caccia di un trofeo che non hanno mai vinto. Il Chelsea disputerà la seconda finale di questa manifestazione, la prima l'ha persa nel 2012 proprio contro una squadra brasiliana (il Corinthians). Mentre il Palmeiras è stato sconfitto nel 1999 da una squadra inglese (il Manchester United), mentre lo scorso anno chiuse addirittura fuori dal podio, quarto.

Il Chelsea si è guadagnato il diritto a giocare questa competizione vincendo la Champions lo scorso maggio e anche grazie al successo in semifinale con l'Al-Hilal. Mentre il Palmeiras recentemente ha vinto per la seconda volta consecutiva la Copa Libertadores e in semifinale ha sconfitto 2-0 l'Al-Ahly.

Partita: Chelsea-Palmeiras

Quando si gioca: sabato 12 febbraio 2022

Dove si gioca: Stadio Mohammed bin Zayed, Abu Dhabi

Orario: 17:30

Canale TV: –

Diretta streaming: Canale FIFA YouTube

Competizione: Mondiale per Club, finale

Dove vedere Chelsea-Palmeiras in diretta TV

Nessuna emittente in Italia ha acquistato i diritti televisivi o streaming del Mondiale per Club, ed è la prima volta che accade ciò dopo decenni. Quindi tecnicamente non sarà possibile vedere in televisione la finale di Chelsea-Palmeiras.

Chelsea-Palmeiras, dove vederla in streaming

Tutti avranno la possibilità di seguire in diretta streaming la finale del torneo, per farlo basterà collegarsi al canale YouTube della FIFA che manderà in onda in diretta integrale e gratuitamente Chelsea-Palmeiras.

A che ora si gioca

La finale del Mondiale per Club si gioca ad Abu Dhabi oggi sabato 12 febbraio, il calcio d'inizio è previsto per le ore 17:30 italiane (le 20:30 negli Emirati). Il match si disputa in gara secca, quindi in caso di parità al termine dei tempi regolamentari ed eventualmente proseguirebbe con i supplementari ed eventualmente con i rigori.

Mondiale per Club, le probabili formazioni di Chelsea-Palmeiras

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Mount, Lukaku, Havertz. All. Tuchel

Palmeiras (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Luan, G. Gomez, Piquerez; Danilo, Zé Rafael; Scarpa, Raphael Veiga, Dudu; Rony. All. Abel Ferreira