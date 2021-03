Il ritorno di Gareth Bale al Tottenham sembrava un errore poco più di un mese fa. Il gallese pareva un corpo estraneo e José Mourinho, stufo delle sue ripetute assenze per problemi fisici, aveva detto "Non posso regalare minuti a nessuno". Dopo pochi giorni tutto appare cambiato in meglio sia per il numero 9 che per gli Spurs: il calciatore gallese ha partecipato a sette gol (ne ha segnati quattro e confezionato tre assist) nelle ultime quattro partite e il livello delle sue prestazioni sembra migliorare di gara in gara dopo che che fino all'inizio di febbraio aveva giocato solo 229 minuti in Premier League e 782 tra tutte le competizioni. Gli otto gol segnati da Bale con il Tottenham in questa stagione sono gli stessi che hanno segnato i suoi ex compagni al Real Vinícius (3), Hazard (3) e Asensio (2).

José Mourinho nell'ultimo turno di Premier League ha schierato Bale dall'inizio insieme a Harry Kane, Son e Lucas Moura: le speranze di Champions League dello Special One passano soprattutto dai piedi e dallo stato di forma di questo gruppo di calciatori. Il Tottenham non viene da un buon periodo, visto che prima della partita contro il Burnley aveva perso 5 partite di campionato su 6: gli Spurs hanno 6 punti di ritardo rispetto al West Ham quarto ma hanno giocato una partita in meno giocata e hanno un calendario buono, a partire dalle due partite di questa settimana contro Fulham e Crystal Palace, che gli possono permettere di avvicinarsi alla zona alta.

Dopo mesi in ombra anche lo stesso Bale sembra avere trovato più equilibrio: "Sono contento del gol, dell'assist e di tutto quello che posso dare alla squadra. Mi sto avvicinando al livello che desidero. Mi ci è voluto tempo, ma sto migliorando fisicamente e acquisendo fiducia. Lo si vede nelle ultime gare. So di essere sempre al centro di critiche ma ho l'esperienza per tenere la testa bassa, non dire niente di stupido e continuare a lavorare".

Anche Mourinho ha cambiato il tono della voce quando parla del gallese davanti alla stampa rispetto ai mesi scorsi: "So che ai giornalisti piace inventare storie, ma non c'è allenatore al mondo che non lo metterebbe in campo quando è in forma. Adesso sta meglio e non solo per il due gol. Ha un cambio di passo, velocità nelle sue azioni. Abbiamo bisogno del suo talento". Gareth Bale è tornato al suo livello? Al nord-est di Londra se lo augurano e la strada intrapresa sembra quella giusta.