C’è un giocatore poco contento dell’arrivo di Ronaldo all’Al-Nassr: gli hanno fatto un discorsetto L’arrivo di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr ha avuto un impatto importante su tre calciatori: uno è stato ceduto per poter tesserare il portoghese, un altro gli ha dovuto lasciare il numero 7, mentre ad un altro ancora è stato fatto un bel discorso per fargli mandare giù un boccone amaro…

A cura di Paolo Fiorenza

L'ultima parte della carriera di Cristiano Ronaldo è iniziata domenica scorsa col suo debutto col club saudita dell'Al-Nassr: il portoghese, che il 5 febbraio compirà 38 anni, ha abdicato ad ogni velleità di calcio di alto livello – a cominciare da quella Champions League dove nessuno lo ha più voluto – e si è fatto convincere dal faraonico contratto offertogli (circa 400 milioni per i prossimi due anni e mezzo) ad andare ad esibirsi su un palcoscenico che fino a qualche mese fa avrebbe sdegnosamente rifiutato.

Del resto il suo nuovo pubblico si accontenta di poco, come dimostrano i giochetti fatti da CR7 al suo esordio: qualche finta che ha messo a sedere gli avversari, un passaggio di spalla ad un compagno, un tentativo di rovesciata in cui non ha preso neanche il pallone. Nessuno che gli chieda di pressare senza palla o lo sostituisca, o che addirittura lo faccia partire in panchina, come avveniva al Manchester United. Nuova vita, grande relax e pazienza se alla prima è arrivata ‘solo' la vittoria per 1-0 sull'Al-Ettifaq senza la soddisfazione del gol personale.

Cristiano Ronaldo in azione nel suo match d’esordio con l’Al–Nassr

A risolvere il match ci ha pensato il suo collega di reparto, il brasiliano Talisca, una sentenza in questa prima parte di stagione che vede l'Al-Nassr capeggiare la classifica (12 reti in 12 partite per l'ex Benfica). Chi non c'è più nell'attacco del club di Rudi Garcia è Vincent Aboubakar: qualche giorno fa il camerunense si è trasferito ufficialmente al Besiktas, così da liberare uno degli slot per gli stranieri nella rosa dell'Al-Nassr (erano 9, uno in più degli 8 consentiti per poter tesserare Ronaldo).

Aboubakar è uno dei tre giocatori dell'Al-Nassr su cui l'arrivo del cinque volte Pallone d'Oro ha avuto conseguenze, più o meno pesanti. Nel suo caso è stato il trasferimento altrove, nel caso di Jaloliddin Masharipov, 29enne centrocampista della nazionale uzbeka, è stata la forzata rinuncia al proprio numero 7, che non poteva ovviamente non finire sulle spalle di Ronaldo. Adesso Masharipov, che nel match con l'Al-Ettifaq è rimasto in panchina, indossa il 77. Ma almeno lui è rimasto a Riad, a differenza di Aboubakar.

Così come è rimasto all'Al-Nassr anche Abdullah Madu, probabilmente il giocatore meno contento di essersi ritrovato Cristiano in spogliatoio. Parliamo di un'istituzione della squadra, un giocatore quasi 30enne che è nel club fin dalle giovanili e che prima dell'arrivo di CR7 ne era il capitano indiscusso. A Madu, che era nella rosa dell'Arabia Saudita agli ultimi Mondiali, è stato fatto un discorsetto dalla dirigenza: massima stima, rimani un elemento importante della squadra, ma capirai bene che la fascia di capitano se la prende Ronaldo. E così è stato fin dal primo match in cui il portoghese è sceso in campo.

Ronaldo con Abdullah Madu nel match vinto contro l’Al–Ettifaq

Cambiare il capitano a metà stagione e con la squadra già prima in classifica non è il massimo per gli equilibri di spogliatoio, ma qua si parla di un nuovo acquisto che è molto più di un calciatore, anche per il ruolo di ambasciatore dell'Arabia Saudita che è ‘nascosto' tra le pieghe del suo contratto principesco. E dunque Madu ha fatto buon viso a cattivo gioco e si è sfilata la fascia, dandola al portoghese. Se il nazionale saudita aveva dentro di sé del risentimento, lo ha nascosto bene, visto che è stato uno dei primi giocatori dell'Al-Nassr a rispondere al post di Ronaldo su Instagram con cui l'ex juventino ha celebrato la vittoria. Il difensore ha postato degli emoji con i cuori gialli e blu, i colori del club. Diciamo che non è che avesse molta scelta…