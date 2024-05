video suggerito

Cavani spaventato da un tifoso durante l’intervista: fa irruzione e spariscono dalla diretta Edinson Cavani interrotto da un tifoso durante l’intervista in campo. L’attaccante del Boca è stato costretto a chiudere lì l’analisi della partita con le varie tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Edinson Cavani è indubbiamente la star del Boca Juniors. L'attaccante uruguiano, protagonista a La Bombonera contro il Nacional de Potosí nell'ultimo appuntamento della fase a gironi della Copa Sudamericana, ha vissuto un momento particolare a fine partita. L'ex PSG era intento a parlare alle varie tv in campo subito dopo il triplice fischio della partita ma improvvisamente qualcuno lo interrompe. Le telecamere registrano tutto.

L'irruzione del tifoso durante l'intervista di Cavani.

Cavani stava terminando il suo ragionamento nell'intervista sul rettangolo verde quando alla sinistra degli spettatori in tv compare un ragazzo che di corsa si fionda su di lui e lo abbraccia in maniera a dir poco calorosa. Cavani è sorpreso, ma non si scompone e sorride, specie quando ascolta ciò che aveva da dirgli il tifoso del Boca. "Ti amo, ti amo, sai che ti amo", ha detto al 10 del Boca. Cavani non si è né arrabbiato e né ha tentato di liberarsi di lui. Lo ha abbracciato e gli ha detto: "Va tutto bene?". Dopo quel momento il giocatore e il tifoso hanno lasciato il campo tra lo stupore generale chiudendo lì l'intervista.

Fino a quel momento Cavani stava analizzando la partita prima di essere interrotto. Una sfida importante per gli Xeneize che avevano bisogno di vincere per assicurarsi il passaggio alla fase successiva del torneo continentale. Se lo avessero fatto con sette gol di scarto e il Fortaleza avesse pareggiato, il Boca sarebbe finito primo. La squadra argentina alla fine ha vinto 4-0, e il Fortaleza ha vinto chiudendo dunque al secondo posto il girone. I gol sono stati segnati da Zenón, lo stesso Cavani, Saracchi e Rojo.

La squadra boliviana non ha causato problemi al Boca che ha anche sbagliato molti gol che avrebbero potuto aumentare il loro punteggio. Cavani soprattutto ha anche sbagliato un gol insolito sotto porta sicuramente alla portata di un campione come lui. Con la classifica ottenuta, il Boca dovrà disputare gli ottavi di finale della Copa Sudamericana e dovrà affrontare una delle retrocesse della Copa Libertadores. L'avversario sarà il Barcelona de Guayaquil guidato dall'argentino Ariel Holan.