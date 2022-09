Cassano esplode contro Bastoni: “Non mi rompa i cog*ioni con i like”. E arriva la reazione Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, Antonio Cassano ha puntato il dito contro la difesa dell’Inter e in primis contro Bastoni con il quale c’è un conto aperto.

A cura di Marco Beltrami

L'esordio in Champions con il Bayern offre all'Inter l'occasione del riscatto dopo la sconfitta contro il Milan. Non sarà facile al cospetto dei campioni di Germania risollevarsi dopo il doloroso ko nel derby, secondo stagionale dopo quello con la Lazio. C'è qualcosa che non va in casa nerazzurra, con Simone Inzaghi al lavoro per cercare di ritrovare la quadra in questo periodo così intenso e ricco di partite. Bisognerà sicuramente migliorare in difesa, con gli 8 gol subiti che sono un campanello d'allarme. C'è chi ha puntato il dito in particolare contro un giocatore, con il quale tra l'altro sembra esserci un conto social aperto.

Stiamo parlando di Antonio Cassano che su Instagram ha detto la sua su Milan-Inter. Il doppio ex in un video caricato sul suo profilo ha parlato in generale della prestazione dei nerazzurri, deludente soprattutto a livello difensivo: "L’Inter ha tante problematiche. Ha l’idea di gioco? Sì sicuramente poi ha avuto anche con l’entusiasmo, la foga e la cattiveria ha avuto tante occasioni e poi la partita potevi anche pareggiarla. Però così un po’ con fortuna potevi pareggiarla. Il Milan ha meritato. L’Inter sta facendo soprattutto lì dietro".

Nello specifico poi Cassano ha individuato in Bastoni l'anello debole del reparto arretrato dell'Inter, con un riferimento anche ad una questione di like: "Bastoni invece di svegliarsi, di rompere i coglioni a me e di mettere i like o non like, cercasse il modo di svegliarsi e di marcare i centravanti perché sta facendo dei disastri. Lì dietro l’Inter sta concedendo tanto e dal momento che tu concedi a determinati tipi di giocatori delle occasioni importanti prendi tre gol a partita ma anche al pre-campionato è stato così. Bastoni deve cercare il modo di svegliarsi, e non di mettere i like ai follower".

Ma a cosa fa riferimento Antonio Cassano? Tutto nasce dal video postato dall'ex attaccante in occasione della prima sconfitta stagionale dell'Inter sul campo della Lazio. In quell'occasione il barese non fu tenero con Bastoni: "È un calciatore molto sopravvalutato che sta facendo dei disastri". Il difensore nerazzurro, reagì con un like al contenuto, dimostrando dunque come il commento di Cassano non fosse passato inosservato.

La reazione di Bastoni al post di Cassano

Ecco dunque il nuovo attacco, con l'invito da parte di FantAntonio al centrale a concentrarsi di più sul campo piuttosto che sui social. Anche in quest'occasione però Bastoni non è rimasto passivo e indifferente. Tra i like al post di Cassano su Milan-Inter c'è anche quello di Bastoni. Una reazione ironica, dunque che sicuramente sarà come benzina sul fuoco per il barese.