Caso scommesse nel calcio: il procuratore federale deferisce Pastina, Forte, Letizia e Brignola Caso scommesse, il procuratore federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale i calciatori Pastina, Forte, Letizia e Brignola. Dopo la segnalazione della Procura di Benevento, i quattro calciatori sono stati deferiti per la violazione dell’art. 4, comma 1, e per la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo la chiusura delle indagini sul caso scommesse da parte della Procura Federale lo scorso aprile, oggi attraverso una nota la FIGC ha fatto sapere che i calciatori Francesco Forte (oggi in prestito al Cosenza dall’Ascoli), Enrico Brignola (attualmente al Catanzaro), Gaetano Letizia (in prestito alla Feralpisalò dal Benevento) e Diego Pastina (che gioca ancora nel Benevento) sono stati deferiti.

"Il procuratore federale, a seguito di segnalazione della Procura della Repubblica di Benevento, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale–Sezione Disciplinare i quattro per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e per la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva". L’inchiesta era stata avviata a dicembre del 2023 e rientra nel filone avviato dalla Procura di Torino sulle scommesse illegali nel calcio e che ha coinvolto anche Nicolò Fagioli della Juve e l’ex milanista, oggi al Newcastle, Sandro Tonali. La sanzione minima per questo tipo di violazioni è di tre anni di squalifica.

La nota della FIGC sul caso scommesse

Questa la nota ufficiale diramata dalla FIGC: "Il procuratore federale, a seguito di segnalazione della Procura della Repubblica di Benevento, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale–Sezione Disciplinare: per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e per la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva:

il sig. PASTINA Christian Diego , all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Benevento Calcio S.r.l.;

all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Benevento Calcio S.r.l.; il sig. FORTE Francesco, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Venezia F.C. S.p.A., per la società Benevento Calcio S.r.l. e per la Società Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.;

all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Venezia F.C. S.p.A., per la società Benevento Calcio S.r.l. e per la Società Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.; il sig. LETIZIA Gaetano , all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Benevento Calcio S.r.l.;

, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Benevento Calcio S.r.l.; il sig. BRIGNOLA Enrico, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Benevento Calcio S.r.l., per la società Cosenza Calcio S.r.l. e per la U.S. Catanzaro 1929 S.r.l.;

per aver effettuato – quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 – scommesse – direttamente o per interposta persona sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle – aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e di campionati di calcio professionistici stranieri".