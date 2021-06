"A volte uno scatta e i palloni non arrivano…", questa considerazione detta a mezza bocca da Olivier Giroud al termine dell'amichevole vinta per 3-0 dalla Francia sulla Bulgaria – nella serata dell'infortunio di Karim Benzema, la cui gravità sembra rientrata – ha provocato un terremoto all'interno della selezione francese, che adesso si sta cercando di far rientrare.

Subentrato a fine primo tempo proprio al posto di Benzema, Giroud ha messo a segno nel finale di partita una doppietta che lo porta a 46 reti in maglia Bleus, a sole 5 dal primato di Thierry Henry. Evidentemente ringalluzzito, ne ha approfittato nel dopopartita per mandare un messaggio a qualche compagno, individuato dai giornalisti nella stella acclarata di questa Francia, ovvero Kylian Mbappé.

Ed infatti proprio l'attaccante del PSG si sarebbe sentito a tal punto chiamato in causa – svela ‘L'Equipe' – da voler convocare una conferenza stampa per rilasciare una dichiarazione sul tema. Inutile dire che in questo caso la vicenda sarebbe deflagrata con bel altra potenza ed è comprensibile che si sia fatto di tutto per evitare che il furioso Mbappé parlasse ai giornalisti.

Che la situazione tuttavia sia stata ricomposta solo per amor di patria, ma non certo risolta, lo dimostra una scena avvenuta durante il match con la Bulgaria, quando dunque Giroud ancora non aveva detto nulla. In occasione del primo gol messo a segno dal 34enne attaccante per il 2-0 francese, si vede chiaramente Mbappé non andare a festeggiare il compagno ma girarsi con indifferenza assoluta per tornare a centrocampo. Non esattamente il segnale di uno spogliatoio compatto per la grande favorita degli Europei.