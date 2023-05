Calhanoglu insultato dai tifosi del Milan pochi istanti prima del gol di Dzeko: karma letale Calhanoglu è stato insultato prima e durante Milan-Inter. I tifosi rossoneri non hanno dimenticato il passaggio in nerazzurro. In un video si ascoltano insulti pesanti poco prima del gol che ha regalato il vantaggio nella semifinale di Champions.

A cura di Alessio Morra

Il derby non è una partita come tutte le altre. Vale a tutte le latitudini. Se il derby vale anche un posto in finale di Champions è evidente che il suo peso specifico sia enorme. La tensione per chi lo vive è alta e figuriamoci per chi lo gioca e lo vive in prima persona. Tra i calciatori dell'Inter ce n'è uno che ha un passato da milanista e cioè Hakan Calhanoglu, che cambiando sponda si è fatto tanti nemici sportivi e suo malgrado raccoglie una vagonata di offese e improperi, fu così pure quando il Milan celebrò lo Scudetto del 2022. Il turco, però, nella gara d'andata si è preso una doppia rivincita. Doppia perché l'Inter si è imposta 2-0 e perché proprio lui ha messo lo zampino sul primo gol, e lo ha fatto dopo aver sentito una sfilza di improperi.

Calhanoglu per quattro stagioni è stato un calciatore del Milan, poi nell'estate del 2021 dopo aver rifiutato diverse offerte per prolungare il contratto è andato via, ed ha scelto di dire sì all'Inter, che lo ha preso così a costo zero. Da quel momento è diventato un ‘nemico sportivo' dei tifosi milanisti, e non solo dei tifosi visto che il 23 maggio 2022, quando il Milan in pullman ha girato la città per festeggiare lo scudetto Ibra ha dato il là a un coro offensivo contro Calhanoglu.

Sul campo delle rivincite se l'è prese. Prima di quello di Champions, l'Inter aveva vinto gli ultimi due derby, uno era valso la Supercoppa Italiana. Ma la semifinale di Champions League vale molto di più. E Calhanoglu l'ha giocata ascoltando, anche, una serie di offese di brutte parole. Un paio di video spuntati sui social hanno mostrato delle scene incredibili.

Al 7′ il turco si avvicina alla bandierina per battere il calcio d'angolo. Quando si appresta a tirarlo, Calhanoglu sente una serie di offese pesantissime. Parole volgari, offese davvero brutto. Il turco forse lo sente, perché le urla sono forti e quegli spettatori erano vicinissimi al campo. Calha non dà conto a loro, va a battere e regala un pallone straordinario a Dzeko che con una girata al volo magnifico lascia di stucco Maignan. Un modo migliore di quello per ‘vendicarsi' di quelle offese non lo poteva trovare. Due minuti raddoppierà Mkhitaryan, che segnerà il gol del definitivo 2-0 dell'Inter.