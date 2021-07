Franck Kessié è stato ufficialmente convocato dalla Costa d'Avorio per le prossime Olimpiadi in programma a Tokyo. Il centrocampista sarà uno dei punti di forza della squadra Under 23 degli Elefanti che parteciperà al torneo di calcio Olimpico. Non una buona notizia per il Milan, che dovrà dunque mettere in preventivo, l'assenza di Kessié in tutta la preparazione pre-stagionale in programma ad agosto.

Il 24enne sarà uno dei punti di forza, nelle vesti di fuori quota, della Costa d'Avorio che prenderà parte al torneo di calcio delle Olimpiadi che inizierà il 22 luglio. La Federcalcio ivoriana ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati tra cui compare anche il nome del milanista. Il Milan non può fare altro che prendere atto del tutto e pianificare una preparazione estiva senza Kessié. Se infatti la Costa d'Avorio dovesse uscire dopo la fase a gironi, allora il mediano ex Atalanta potrebbe tornare in Italia a fine luglio. Al contrario se gli Elefanti dovessero andare avanti, allora Kessié raggiungerebbe i rossoneri ad inizio agosto (la finale è in programma il 7).

Se così fosse Pioli avrebbe a disposizione il calciatore praticamente pochi giorni prima dell'inizio della stagione. Una situazione identica a quella del difensore Kalulu che invece parteciperà alle Olimpiadi con la Francia. Bisognerà dunque fare di necessità virtù, sperando nel frattempo di aver raggiunto un accordo con Kessié sulla questione del rinnovo del contratto. Kessié, reduce da una stagione monumentale con 13 gol e 6 assist, è uno dei giocatori più ambiti, con la dirigenza del Milan che vuole blindarlo prolungando il suo vincolo attuale fino al 2022. I dialoghi proseguono, con i rossoneri che si augurano di chiudere il discorso prima della partenza di Kessié per Tokyo.