Massimo Cellino sembra intenzionato a non smentire la sua fama di "mangia-allenatori". Sorprendente ribaltone in panchina alle porte a Brescia con il patron intenzionato ad esonerare Gigi Delneri dopo due sole giornate del campionato di Serie B. Una scelta ancor più sorprendente in considerazione del fatto che il mercato si è concluso nella serata di ieri, con i lombardi che hanno chiuso diverse operazioni. Le ultime indiscrezioni non lasciano dubbi anche sul nome del sostituto di Delneri che dovrebbe essere il pupillo di Cellino Diego Lopez.

Brescia, Delneri verso l'esonero

Gigi Delneri è prossimo a lasciare il Brescia. Non sembrano esserci dubbi sulle volontà del presidente delle Rondinelle Massimo Cellino, che è intenzionato ad esonerare l'esperto ex allenatore di Chievo, Roma e Juventus che era tornato in panchina nello scorso agosto dopo tre anni di stop. Il motivo della scelta del numero uno della società lombarda è legato ai risultati del suo Brescia nelle prime due giornate del campionato di Serie B. Dopo il pareggio interno contro l'Ascoli infatti, gli uomini di Delneri hanno incassato un pesante 3-0 sul campo del Cittadella. Ecco allora che Cellino, famoso già in passato per i suoi tanti avvicendamenti in panchina, ha deciso di cambiare guida tecnica, con l'addio a Delneri che a meno di colpi di scena dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Diego Lopez sarà il nuovo allenatore del Brescia

Idee molto chiare dunque per Massimo Cellino che ha già in mente il sostituto di Gigi Delneri. Non si tratta certo di una sorpresa visto che per il futuro della panchina del Brescia è pronto Diego Lopez, vero e proprio pupillo del patron. L'ex calciatore in realtà è ancora sotto contratto con le Rondinelle che ha guidato nella scorsa stagione da febbraio fino a fine campionato senza riuscire ad evitare la retrocessione. I due sono pronti a ritrovarsi dopo le stagioni condivise al Cagliari.