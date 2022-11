Bonucci esplode sul pullman dell’Italia e si alza di scatto dal suo posto: c’è un’intrusa In un video postato su TikTok si vede il capitano della Nazionale mandare via dal pullman dell’Italia un’intrusa con modi bruschi.

A cura di Alessio Morra

Leonardo Bonucci, capitano della Nazionale, è finito suo malgrado nella bufera per un video spuntato su TikTok e che poi è stato diffuso anche su altri canali social. In quel video si vede il difensore della Juventus cacciare in malo modo una ragazza o meglio una tifosa che era salita a bordo del pullman della Nazionale, pullman che stava per portare in aeroporto i calciatori dell'Italia, dopo il match con l'Albania.

L'Italia mercoledì scorso ha giocato una partita amichevole in Albania, l'ha vinta per 3-1. Decisivi sono stati i gol di Di Lorenzo e Grifo, autore di una doppietta. Ora gli Azzurri si stanno preparando per l'ultima gara del 2022, quella con l'Austria, un'altra amichevole. L'immediato dopo partita di Albania-Italia è stato particolare. Perché è accaduto qualcosa di curioso che è stato immortalato in un breve video, che nelle ultime ore è diventato virale, perché spuntato sui social network.

Un video di nove secondi pubblicato su TikTok in cui si vede il capitano della Nazionale alzarsi dal suo posto e mandare via dal pullman una ragazza che si era imbucata. La reazione di Bonucci è forte. Lo juventino chiede alla giovane di andare via, di uscire, lo fa in modo netto. E la sua reazione stupisce anche una serie di calciatori che si vedono inquadrati in primo piano: Vicario, Pinamonti, Bastoni, Miretti e Acerbi.

Le facce sbigottite di alcuni calciatori fanno da contraltare alle parole della ragazza che dopo essere stata invitata a scendere immediatamente dal pullman dice di avere il permesso. La voce di Bonucci si sente in modo nitido: "Oh, oh, scendi oh", rivolto alla ragazza che risponde in italiano: "Mi hanno detto che potevo salire".

Il capitano continua: "No, no, scendi. Vai fuori". La ragazza era salita sul pullman e che ha postato il video su Tik Tok nella didascalia ha scritto: "L'allenatore ti invita a salire, ma Bonucci ti caccia".

In men che non si dica il video ha fatto il giro del web e sono arrivate a cascata una serie di reazioni. C'è stato chi è schierato contro il calciatore per i suoi modi bruschi. Eccessiva rudezza da parte del trentacinquenne calciatore juventino. ma anche chi lo ha difeso dicendo che un buon capitano sul pullman della Nazionale può far scendere chiunque. E il pullman per i calciatori è sacro. Ed è anche normale che un intruso, chiunque esso sia, venga cacciato da lì, pure per motivi di sicurezza.

‘L'intrusa' ha seguito molto da vicino la partita tra Albania e Italia. Sul suo profilo TikTok ha postato numerosi video e, oltre a quello in cui si vede Bonucci mandarla via dal pullman. Questa ragazza era a bordo campo, ha immortalato l'allenamento nell'intervallo di Federico Chiesa e si è fatta autografare la maglia dell'Albania da Gigio Donnarumma e Nicolò Barella.