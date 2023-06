Bonucci dice addio alla Nazionale? “Faremo tutti delle valutazioni per i prossimi mesi” La partita contro la Spagna in Nations League potrebbe essere stata la sua ultima esperienza in Azzurro. Qualcosa traspare dalle parole che Bonucci pronuncia dopo il match.

Leonardo Bonucci ammette le proprie responsabilità dopo la sconfitta con la Spagna.

"Mi girano a elica…". Leonardo Bonucci non cerca giri di parole per raccontare qual è lo stato d'animo del difensore della Juventus e della Nazionale dopo la sconfitta contro la Spagna. Loro vanno (di nuovo) in finale di Nations League, l'Italia si accontenta giocoforza della gara che può lasciarla sul podio. Il gol del vantaggio delle Furie Rosse arriva su un errore in disimpegno del centrale bianconero che tenta un dribbling nonostante la pressione avversaria, perde una palla sanguinosa invece di spazzarla o passarla, lascia che davanti a Donnarumma si apra un'autostrada dove Yeremi Pino si fionda e la mette dentro.

È stato un errore frutto della voglia di costruire da dietro come ci dice il mister – dice Bonucci nelle interviste del dopo gara tra Sky e Rai -. Me ne assumo le responsabilità come ho sempre fatto, non mi sono mai nascosto dietro gli errori.

Lo sviluppo dell’azione della Spagna agevolata dall’errore di Bonucci.

Poi dice una frase che la dice lunga su quella che è stata la sua stagione (anche) con la Juventus. In Serie A ha raccolto 16 presenze (di cui 9 da titolare), 26 sono quelle complessive. Un tempo era un punto fermo là dietro, oggi fatica a trovare la sua dimensione. E forse quella in Nations League potrebbe essere stata la sua ultima esperienza in Nazionale. Qualcosa traspare dalle parole che pronuncia.

Non giocare non fa mai bene a nessuno. Adesso c'è la gara di domenica da preparare contro l'Olanda. Vedremo cosa deciderà il mister, poi faremo delle valutazioni tutti quanti in vista dei prossimi mesi.

Yeremi Pino approfitta dell’ingenuità del centrale azzurro e fa gol.

Com'è andata la sfida contro gli iberici? Secondo Bonucci non così male. Anzi, parla di episodi decisivi e spiega che, tutto sommato, gli Azzurri non hanno demeritato. E la fortuna non li ha aiutati. Fa l'esempio dei centimetri quando cita le azioni di Frattesi e Joselu.

Leggi anche Galliani dice addio a Berlusconi: è il dolore di chi gli ha camminato al fianco tutta la vita

All'inizio abbiamo provato a giocare, con questo modulo volevamo attaccare la profondità. Poi ci sono stati degli errori e infine degli episodi – ha aggiunto il difensore -. Il gol lo abbiamo preso perché Joselu era per dieci centimetri in gioco, mentre nel primo tempo Frattesi era in fuorigioco per due centimetri. Però molte volte la fortuna te la crei e sul recupero delle seconde palle spesso arrivavano prima di noi.

Bonucci non cerca attenuanti per l’errore commesso e dice una frase particolare sul futuro.

Mancini lo ha sostituito nella ripresa, anche questo è un segnale di quel che potrebbe accadere di qui a qualche mese considerato che a settembre ci sono le qualificazioni a Euro 2024. Il concetto espresso da Donnarumma mette un altro tassello.