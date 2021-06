Tra i protagonisti di Notte Azzurra, la trasmissione Rai in cui è stata "presentata" la Nazionale italiana che si prepara a partecipare ai prossimi campionati Europei, Paolo Bonolis non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino nei confronti della Juventus. Il popolare conduttore TV, tifosissimo dell'Inter e tra gli ospiti della serata, ha preso in giro in particolare capitan Chiellini perno della Juventus, sottolinenando quella che per lui è un'attitudine al "tuffo facile".

Paolo Bonolis si è reso protagonista di un monologo in occasione di Notte Azzurra. Il volto noto della televisione italiana, ha scherzato con tutti, riservando battute anche su Barella e sul padrone di casa Amadeus criticato per la scelta di ospitare a Sanremo l'anno scorso il bianconero Cristiano Ronaldo e non il nerazzurro Lukaku. Ad un certo punto però ecco la stilettata a capitan Giorgio Chiellini. Queste le parole di Bonolis: "In un Italia-Germania 1-0 nel finale, quando ci difendiamo con le unghie e con i denti, con tutti in silenzio, ecco Chiellini che respinge di testa e si butta che pare gli abbiano sparato dalle tribune.. questo in Italia può accadere, all'estero non lo so".

Una battuta per sottolineare le critiche ricevuto nell'ultima stagione da Chiellini per aver accentuato gli effetti dei contrasti con gli avversari, soprattutto nel confronto contro l'Inter. Il difensore ha reagito con il sorriso, anche se le parole di Bonolis come accaduto anche in passato hanno scatenato i tifosi, in particolare quelli nerazzurri e bianconeri che si sono schierati pro o contro il conduttore, come spesso accaduto anche in passato. Inter-Juventus insomma, non finisce mai.