Bonolis: "Costrinsi il pubblico di Ciao Darwin a vedere l'Inter, arrivò una telefonata: è il presidente" Paolo Bonolis in un podcast ha raccontato un aneddoto su Barcellona-Inter di Champions del 2010. Un match visto in un'atmosfera particolare, con una telefonata a sorpresa.

A cura di Marco Beltrami

Non è certo un mistero la fede calcistica di Paolo Bonolis. Il popolare conduttore televisivo è un tifoso sfegatato dell'Inter che segue praticamente sempre, quando può anche dal vivo. Avrebbe voluto farlo anche in occasione della memorabile cavalcata in Champions del 2010, quando arrivò lo storico triplete nerazzurro, ma non fu possibile.

Paolo Bonolis e l'aneddoto su Barcellona-Inter di Champions del 2010

Bonolis, intervenuto in compagnia del figlio nel podcast DoppioPasso, ha raccontato a tal proposito un episodio relativo al 2010 spiegando quanto accaduto in occasione della semifinale di ritorno tra il Barcellona e l'Inter. I nerazzurri forti del 3-1 dell'andata, con le unghie e con i denti riuscirono a qualificarsi alla finale perdendo 1-0. Lo showman seguì il match direttamente dagli studi di canale 5 dove stava registrando una delle sue trasmissioni di maggior successo.

La partita dell'Inter vista da Bonolis negli studi di Ciao Darwin

Questo il suo racconto: "Stavo registrando una puntata di Ciao Darwin quando giocavamo la partita di ritorno al Camp Nou contro il Barcellona. allora sono sceso in studio e ho detto al pubblico ‘vi chiedo scusa per il fatto che mi hanno venire così presto ma devo vedere la partita di ritorno della semifinale". Patti chiari e amicizia lunga con spettatori e concorrenti: "La mettiamo sullo schermo, se la volete vedere anche voi, se non volete vederla andatevene a casa. Fate come ca..o ve pare, io devo vedere la partita".

La telefonata del presidente dell'Inter Massimo Moratti

Gioia incontenibile per Paolo Bonolis che ha rivelato di aver ricevuto una telefonata inaspettata subito dopo la gioia della finale di Champions conquistata dall'Inter: "Perdiamo 1-0 ma andiamo in finale. Mentre scendo le scale, la signora fa ‘Paolo il telefono'. Era il presidente Massimo (Moratti, ndr): "Paolo ci siamo! Siamo in finale, vieni con me a Madrid andiamo col mio volo'". Impossibile dire di no: "Dico ‘Presidente, matematico, è ovvio che vengo non ti preoccupare'".

Tra il dire e il fare c'è di mezzo però l'imprevisto. Infatti poco dopo quell'invito importante, Paolo ricevette un'altra chiamata da parte della figlia alle 4 del mattino. C'era una laurea di festeggiare? Quando esattamente il giorno della finale di Madrid. Con buona pace di Moratti e dell'Inter, che Paolo ha trovato comunque il modo di seguire seppur a distanza.