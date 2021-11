Bocciate tutte le offerte per la cessione della Salernitana, prorogato il termine: “Inaccettabili” La Salernitana non ha un proprietario e le tutte offerte giunte ai trustee per acquistare il club campano sono state bocciate. Nuova scadenza fissata al 5 dicembre.

A cura di Vito Lamorte

Nessuna novità per quanto riguarda il capitolo societario della Salernitana. Al momento nessuna offerta per la cessione del club campano è ancora stata accettata. In una nota i rappresentanti di Melior Trust e Widar Trust, le due società incaricate di cedere le quote del club granata entro il 31 dicembre 2021 dopo che in estate erano confluite in un trust per evitare il nodo della multiproprietà, visto che Claudio Lotito non può ricoprire contemporaneamente la carica di presidente dei campani e della Lazio.

Ieri a mezzanotte è scaduto a il termine indicato dai ‘trustee' per la presentazione di offerte vincolanti d'acquisto della Salernitana ma le proposte ricevute non presentano i requisiti che erano stati indicati lo scorso 5 ottobre e sono prive della "documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di indipendenza imposti dall'atto di trust" o "della documentazione utile alla dimostrazione della capacità di impegnare il soggetto che rilascia la dichiarazione di indipendenza" o "subordinate a condizioni e prestazioni collegate ad elementi incerti e futuri inconciliabili con il divieto di ultrattività del trust imposto dall'atto".

Per questo motivo i trustee hanno prorogato la scadenza per la presentazione delle offerte irrevocabili al 5 dicembre 2021 e "si riservano di accettare l'offerta ritenuta più vantaggiosa nel termine del 15 dicembre 2021".

Il comunicato della Salernitana

Di seguito della nota diffusa dalla società campana: