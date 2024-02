Boateng sorprende tutti alla Salernitana: si presenta parlando in dialetto campano Jerome Boateng è ufficialmente un nuovo giocatore della Salernitana. Il difensore tedesco ex Bayern Monaco arriva da svincolato e si è subito presentato in maniera originale ai tifosi: il saluto è in perfetto dialetto campano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultimo colpo di mercato della Salernitana è Jerome Boateng. Il difensore centrale tedesco è stato appena ufficializzato dal club granata che ha messo a segno un acquisto di spessore per provare a centrare l'obiettivo salvezza. Da Walter Sabatini ci sia aspettava un colpo a effetto ma di certo i tifosi della Salernitana, ultima in classifica in Serie A, non si aspettavano di vedere in squadra l'ex campione del mondo 2014 con la Germania. Il calciatore classe 1988 si è legato al club granata fino al 30 giugno 2024 e indosserà la maglia numero 5.

Insieme a Fazio e Pellegrino formano di certo un reparto arretrato molto interessante da scoprire nel corso di questa seconda parte di stagione. Intanto il difensore è stato presentato questa mattina dalla Salernitana. Un video di pochi secondi apparsi sugli account social ufficiale del club mostra Boateng in piedi con la maglia granata sulla splendida terrazza del Castello Arechi che sorvola la città di Salerno. Il saluto ai tifosi? In perfetto dialetto campano.

Le riprese dall'alto terminano proprio sul primo piano di Boateng che sorride mentre indossa per la prima volta la maglia dei granata. A un certo punto saluta i tifosi: "Ciao guagliù, sto cca". Tradotto "ciao ragazzi, sto qua", Boateng vuole subito avere un feeling con la tifoseria della Salernitana. Il tifo caldo e la passione che arriva dalle gradinate della Sud saranno fondamentali per incoraggiare la squadra a compiere l'ennesima impresa salvezza dopo quella raggiunta incredibilmente nel 2021 quando ormai i campani sembravano spacciati. Boateng ha accettato il progetto, curioso di potersi misurare nel calcio italiano e soprattutto di lottare per una salvezza che al momento appare difficile da raggiungere.

Dalla sua parte ha però sicuramente avuto in Franck Ribery una spalla importante che ha saputo consigliargli Salerno per ripartire dopo lo svincolo dal Lione che l'ha portato a restare fermo per i primi 6 mesi dell'attuale stagione. Il francese ha condiviso lo spogliatoio con Boateng al Bayern Monaco in una squadra a dir poco formidabile. Oggi la possibilità di poter dare ancora il suo contributo all'interno di una squadra che forse era stata costruita in estate con un po' troppe sorprese e pochi giocatori d'esperienza, Fazio e Candreva su tutti. Toccherà a Boateng ora mostrare alla Salernitana tutto il suo talento sperando che questo possa bastare a salvare la squadra dalla retrocessione in Serie B.