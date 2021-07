Bel gesto di Christian Eriksen, ha donato una grossa somma per giovani con disabilità Il centrocampista dell’Inter ha aderito al progetto ‘Bella vita’ che ha come obiettivo quello di costruire una residenza per ragazzi affetti da disabilità fisiche o mentali a Middelfart, cittadina in cui è nato Eriksen. Il danese ha donato un cospicua somma come ha confermato la responsabile del progetto.

A cura di Alessio Morra

Campione in campo e fuori Christian Eriksen che assieme alla moglie Sabrina Kvist Jensen si è reso protagonista di un gesto molto nobile. Il calciatore danese ha effettuato una importante donazione per la costruzione di un centro per ragazzi affetti da disabilità fisiche o mentali a Middelfart, la città che gli ha dato i natali. Di questo progetto ha parlato Pia Becker, referente che è in contatto con Eriksen e con la moglie:

Significa molto. È un amico della gente e non dimentica i suoi amici. Sono assolutamente sicura che verrà a vedere quando potrà e avrà tempo. È un processo lento, anche noi siamo stati colpiti dal coronavirus, quindi tutto è stato rallentato. Credo che tutto potrà partire nel 2022.

Il danese, che ha conquistato lo scudetto con l'Inter, dunque ha deciso di donare del denaro per il progetto ‘Bella vita' che ha come obiettivo quello di costruire una residenza per ragazzi affetti da disabilità fisiche o mentali nella cittadina di Middelfart. Eriksen si conferma un campione di solidarietà e passo passo seguirà la nascita di questo progetto che ha avuto un avvio molto lento a causa del Covid, ma che già da qualche anno è in atto e che dovrebbe vedere la luce il prossimo anno.

Christian Eriksen adesso è in Danimarca dove sta vivendo un lungo periodo di convalescenza che segue l'attacco cardiaco che ha subito nel corso della partita tra la Danimarca e la Finlandia degli Europei. Il forte centrocampista nei giorni seguenti a quel problema di salute è stato operato al cuore. Al calciatore è stato impiantato un defibrillatore che permette di tenere sotto controlli eventuali ‘sbalzi' del cuore. Il suo futuro sportivo è tutto da definire, ma questa non è la priorità in questo momento.