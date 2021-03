"Il mio piano era quello di fare una stagione al Tottenham e dopo l'Europeo tornare al Real Madrid per il mio ultimo anno di contratto. I miei piani non sono cambiati, voglio tornare al Real Madrid". Gareth Bale è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Galles e si è espresso in questo modo in merito al suo futuro. Dopo aver ricamato sulla nostalgia del suo ritorno al Tottenham e tutti quei sentimenti che ormai sembrano essere inscindibili nel racconto del calcio, il numero 11 della nazionale gallese ha sganciato una vera e propria bomba.

Lo scorso anno Bale non è stato uno degli uomini più utilizzati dal Real Madrid e nella sessione di mercato estiva-autunnale il club spagnolo ha lavorato, insieme al manager del gallese, per trovargli una sistemazione e evitare di pagargli l'ingaggio. Il forte attaccante è tornato a giocare nel Tottenham nelle ultime ore di mercato per essere di nuovo quell'attaccante devastante che era ma rimettersi in forma e riscattare le ultime deludenti stagioni. Nonostante i suoi rapporti con il club della capitale spagnola non siano stati sempre eccelsi il classe 1989 vede il suo futuro ancor alla Casa Blanca: il prossimo sarà per l'ultimo anno di contratto e lo stesso Bale ha confessato di volerlo onorare.

Il capitano del Galles, Gareth Bale, si è unito alla rosa degli Spurs a settembre con la formula del prestito e ha segnato 10 gol in 25 presenze in tutte le competizioni con la squadra di José Mourinho.

Le parole usate da Bale, però, susciteranno non poche polemiche in Inghilterra e negli ambienti vicini al Tottenham: il gallese ha affermato che il suo ritorno a Londra è stato dettato soprattutto dalla necessità di mettere minuti nelle gambe in vista degli Europei con la sua nazionale e presentarsi all'impegno continentale con una buona condizione fisica. Soprattutto una frase non passerà inosservata: "Il motivo principale per cui sono venuto al Tottenham era per giocare e arrivare all’Europeo in una buona forma fisica".