Aperta un’indagine dopo Arsenal-Liverpool, la FA vuole vederci chiaro: “C’è stato un incidente” La FA ha aperto un’indagine dopo Arsenal-Liverpool. Un episodio ha caratterizzato il match e ha visto protagonisti Henderson e Gabriel. Consegnati tutti i filmati video.

A cura di Fabrizio Rinelli

Le polemiche scaturite dopo Arsenal-Liverpool di domenica non accennano a placarsi. Oltre ai presunti errori arbitrali, specie in occasione del gol dei londinesi firmato Martinelli, c'è stato ben altro che ha attirato l'attenzione della Football Association e della Premier League. Un episodio accaduto in campo che ha visto protagonisti Henderson del Liverpool e Gabriel dell'Arsenal. Le immagini dello scontro verbale tra i due avevano già fatto il giro del mondo. Non si capisce bene dal labiale cosa si siano detti, ma dai gesti visti sul rettangolo verde, pare proprio che il capitano dei Reds abbia insultato in maniera piuttosto pesante proprio il difensore dei londinesi.

Le immagini mostrano proprio Gabriel che si allontana in area di rigore prima di restare stupito, girarsi di scatto, dopo aver sentito ciò che gli stava appena dicendo Henderson alle sue spalle. Un insulto pare, ma non si capisce di quale genere. Grave a giudicare dalla reazione del giocatore dei Gunners che richiama subito l'attenzione dell'arbitro Oliver il quale ha segnato tutto sul suo taccuino. "Scimmia, scimmia" scrive qualcuno sui social contestando a Henderson di aver chiamato in questo modo il giocatore brasiliano. Ma non c'è alcuna conferma. La FA a questo punto ha aperto un'indagine soprattutto per capire se ci siano gli estremi per punire il giocatore.

La Premier e il calcio inglese da tempo si sta battendo per la lotta al razzismo e mai si sarebbe aspettata di dover indagare su un presunto episodio di questo genere. La FA sta esaminando il rapporto degli arbitri e ha iniziato a raccogliere testimonianze sia da Henderson che da Gabriel. È molto probabile che la FA impiegherà un lettore labiale per lavorare al loro fianco, poiché i funzionari esamineranno tutti i filmati televisivi disponibili a loro e alle due squadre che li hanno immediatamente consegnati. In una nota la FA ha dichiarato: "Siamo a conoscenza di un incidente avvenuto durante la partita tra Arsenal e Liverpool e stiamo dialogando con gli ufficiali di gara e esamineremo i dettagli dell'incidente".

Non ci sono stati commenti da parte dei rappresentanti del giocatore, del club o dell'arbitro su ciò che è stato detto, ma si ritiene che Gabriel abbia presentato subito una denuncia ad Oliver in campo per ciò che ha sentito. Entrambi i club hanno consegnato qualsiasi prova video della partita ed è probabile che i giocatori che si trovavano nelle vicinanze dei due giocatori coinvolti vengano sentiti anche loro come persone informate sui fatti. In passato, la FA ha utilizzato un lettore labiale per aiutare a decifrare ciò che è stato detto tra i giocatori quando le conversazioni in campo hanno portato a una denuncia e a successive indagini. Non è escluso infatti che anche in questo caso possa accadere questo.