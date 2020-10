Conferenza stampa di presentazione di Lazio-Inter per Antonio Conte. Il mister nerazzurro si è dimostrato consapevole delle difficoltà della sfida dell'Olimpico ribadendo però la volontà di non snaturarsi rispetto all'atteggiamento offensivo delle ultime uscite. Il tecnico che ha dribblato le domande di mercato su Nainggolan e Joao Mario, ha parlato anche delle condizioni di Arturo Vidal: il cileno ha recuperato ed è a disposizione per domani.

Quale Inter vedremo contro la Lazio? Sarà ancora una squadra, quella nerazzurra, a trazione anteriore, o Conte modificherà delle cose alla luce dell'avversario ostico: "Io penso che le grandi squadre devono avere la propria identità sempre. L'avversario deve essere studiato e rispettato, ma mai avere paura. Quando le big affrontano partite impegnative, le affrontano nella stessa maniera, sapendo di correre dei rischi. Abbiamo cercato di intraprendere questo percorso fin dall'inizio e continueremo a non snaturarci, anche se dovessero esserci delle battute a vuoto. Noi lavoriamo sempre per trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Stiamo facendo cose importanti a livello di possesso, ma allo stesso tempo dobbiamo essere bravi a evitare di prendere delle ripartenze e farci trovare impreparati. Poi bisogna mettere in conto la bravura dell'avversario".

Nonostante tutto Conte è consapevole delle difficoltà della sfida contro la Lazio, per quello che è un esame importante: "L'anno scorso abbiamo perso quattro partite, di cui una contro la Lazio all'Olimpico. Sappiamo che è un impegno duro, contro un'ottima squadra. È inevitabile che vogliamo uscire con un risultato positivo. Alla fine le partite devi giocarle e devi testare i ragazzi in queste partite impegnative. Ogni gara, comunque, ha le sue difficoltà. Contro il Benevento la difficoltà era inquadrare subito la situazione, affrontarla con la giusta determinazione e vincerla. La Lazio è un'ottima squadra che l'anno scorso ha avuto l'ambizione di provare a vincere lo scudetto. Noi dobbiamo andare lì senza snaturarci, proseguendo il lavoro fatto fin qui con i ragazzi.Siamo tutti curiosi di vedere che risposte daremo in partite con questo indice di difficoltà".

A proposito dei singoli, Antonio Conte ha parlato delle condizioni di Arturo Vidal che ha accusato qualche fastidio muscolare a Benevento. Nessun problema per il cileno: "Arturo sta bene, Si è allenato ed è a disposizione per domani". E a proposito di neoacquisti, Conte è molto soddisfatto anche di Hakimi protagonista di un ottimo avvio in nerazzurro: "Stiamo parlando di un giocatore che ha delle caratteristiche specifiche in fase offensiva. In questo sistema avere giocatori che garantiscono quest'ampiezza ti permette di essere più pericoloso. Puoi pagare dazio a livello difensivo, ma con lui stiamo lavorando per renderlo un giocatore completo, bravo anche nella fase difensiva. Lui si sta impegnando e sono contento sia di lui che di Perisic e Young".