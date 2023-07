Annuncio di lavoro per giocare in terza serie in Arabia: “4mila dollari al mese, no perditempo” Anche i campionati di calcio minori dell’Arabia Saudita mettono sul piatto proposte importante per i giocatori stranieri. Ecco l’annuncio per giocare in terza serie.

A cura di Marco Beltrami

L'Arabia Saudita è la nuova frontiera del calcio. Sono già tanti i campioni che hanno detto sì a milionarie proposte di mercato, con buona pace della prospettiva di giocare in un campionato (almeno per ora) lontano anni luce dalla competitività dei palcoscenici europei. Il processo di crescita degli standard calcistici arabi non passa solo però solo da questo: anche club delle serie minori si stanno muovendo in maniera concreta per richiamare calciatori stranieri.

Pur di alzare il livello del proprio panorama calcistico dunque, in Arabia stanno mettendo sul piatto offerte allettanti, ovviamente con le dovute proporzioni. Se le società della Saudi Pro League hanno proposto contratti faraonici pur di convincere top player, quelle dei campionati inferiori si sono messe in moto con proposte che sono nelle proprie corde. Ovviamente impensabile convincere campioni a trasferirsi in tornei lontani anni luce, dagli standard stranieri.

Per questo ecco allora che i club inferiori si sono comunque lanciati alla ricerca di talenti stranieri, con condizioni allettanti per il livello richiesto. Il campionato in questione è quello di terza serie come si evince dall'annuncio pubblicato sul portale specializzato e leader in questo settore FutbolJobs. Nello stesso si legge che si è alla ricerca di giocatori stranieri, in modo urgente nei ruoli di attaccante, esterno destro e sinistro, trequartista, centrocampista basso e difensore centrale che possano trasferirsi dunque in Arabia e militare nel torneo in questione. Per questo sono garantiti stipendi da 3mila e 4mila dollari, con la possibilità anche di mettere a loro disposizione un alloggio.

Leggi anche DAZN annuncia i nuovi prezzi per la Serie A e le offerte per risparmiare fino a 220 euro in un anno

Sono cifre molto lontane da quelle garantite nella massima serie alle stelle provenienti dall'estero, ma importanti per il livello richiesto. E infatti nell'annuncio viene anche specificato "no perditempo", con il chiarimento che non si tratta di proposte per giocare nella Saudi Pro League, torneo in cui milita Cristiano Ronaldo, e altre stelle assolute come Benzema, Kanté, Milinkovic-Savic e così via.

Per questo a quanto pare ogni proposta che arriva debba superare diversi filtri per garantire che dietro non ci sia un tentativo di frode. Ogni calciatore che ambisce a trasferirsi nella terza divisione araba deve inviare un curriculum, dei video, e sostenere dei colloqui online come primi step. A quanto pare dopo l'uscita dell'annuncio in poche ore sono arrivate migliaia di offerte. La tentazione araba dunque coinvolge tutti dai calciatori più fortunati a quelli di un livello non proprio top, per i quali comunque potrebbe essere l'occasione della vita.