Andy Goram ha un cancro allo stato terminale e rifiuta la chemio: “Mi hanno dato sei mesi” All’ex leggendario portiere scozzese è stato diagnostico un cancro in stato terminale. Goram ha sei mesi di vita e ha rifiutato di fare la chemioterapia: “No, grazie”.

A cura di Alessio Morra

L'ex portiere dei Rangers Glasgow, del Manchester United e della Scozia Andy Goram poche settimane fa ha scoperto di avere un cancro, che purtroppo non gli darà scampo. Lo scozzese ha detto di avere solo sei mesi di vita. I medici gli hanno consigliato di fare la chemioterapia che potrebbe allungarli la vita di qualche settimane, ma Goram non ha intenzione di farla.

Andy Goram è classe 1964, ha compiuto 58 anni lo scorso mese di aprile, ha giocato per oltre vent'anni, è stato un eccellente portiere, ha vissuto i suoi anni migliori con i Rangers Glasgow, e che un po' in avanti con gli anni ha avuto modo di giocare anche con il Manchester United. Ha disputato due Mondiali e due Europei con la Scozia. Una carriera eccellente. Ma oggi purtroppo sta soffrendo l'ex numero uno al quale i medici hanno detto che potrebbe avere solo sei mesi di vita a causa di un cancro all'esofago.

Il portiere festeggia uno dei tanti titoli vinti con i Rangers Glasgow.

Goram ha raccontato la sua storia al ‘Daily Record' e ha dichiarato di non aver subito capito quanto grave poteva essere il suo problema: "Pensavo di avere una grave indigestione. Era come se la mia gola fosse bloccata. Dopo alcune settimane è peggiorato. E non c'era niente da fare. Ho fatto degli esami e mi è stato detto che un mio parente stretto doveva essere con me. Fu allora che ho capito di avere qualcosa di grave e ho scoperto di avere il cancro. Il chirurgo ha spiegato che il cancro non si può operare considerata la posizione in cui è. Sapevo che dovevo combattere".

I medici hanno dato un massimo di sei mesi di vita a Goram, che con coraggio affronta la malattia. Ma al tempo stesso l'ex portiere ha rifiutato la chemioterapia: "Farla ed essere in agonia per vivere tre mesi in più senza migliorare la qualità della vita? No, grazie. La chemioterapia è fuori dal menu". E tristemente ha parlato anche del suo futuro: "Ora la priorità è ottenere la giusta forza dagli antidolorifici e dalla morfina. Il mio dolore è gestibile. Posso andare a trovare amici e club di tifosi. Sarò qui il più a lungo possibile. L'unica differenza è che la bomba a orologeria ticchetta".