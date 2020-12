Atalanta, Parma e Fiorentina sono le tre avversarie che il calendario di Serie A mette sulla strada della Juventus. Tre match tutti d'un fiato fino alla sosta. Tre match per guadagnare terreno in classifica e non perdere contatto dalla vetta. Tre match, di cui il primo mercoledì sera, che diranno molto sulla condizione dei bianconeri. La vittoria in Champions a Barcellona ha dato fiducia, sgombrato il campo dai nuvoloni grigi, restituito al campionato una squadra che – trascinata da Ronaldo – resta in piena corsa per il titolo. Il decimo consecutivo: vincerlo dopo aver cambiato allenatore significherebbe mettere la ciliegina sulla torta a un periodo di dominio assoluto.

Pirlo contiene la pressione con molto realismo. Finora il trend di rendimento e i risultati hanno visto la sua squadra balbettare, procedere a strappi. Cosa non va ancora è lo stesso allenatore a dirlo nella conferenza stampa alla vigilia dell'incontro di Bergamo contro la ‘dea'.

La cosa positiva è che la squadra è cresciuta in determinazione e nella ricerca del risultato mostrando in campo un atteggiamento più aggressivo, provando a recuperare palla in maniera veloce – ha ammesso Pirlo -. Dobbiamo migliorare sull’aspetto tecnico, commettiamo ancora troppi errori nel corso della partita. Chiedo concentrazione, che a volte durante un match. E quando caliamo rischiamo di complicare le partite.

Milan capolista, l'Inter insegue poi ci sono Napoli e Juventus a ridosso. Il quadro delle prime quattro potrebbe consolidarsi e staccarsi dalle inseguitrici oppure subire cambiamenti in quest'ultimo scorcio di 2020. Una cosa è certa: a differenza delle scorse stagioni, c'è maggiore equilibrio nelle posizioni di vertice. Non c'è più una squadra favorita rispetto alle altre per la conquista dello scudetto.