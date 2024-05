Ancelotti fissa un giornalista che gli ha fatto la solita domanda: poi tutti scoppiano a ridere

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Media day per Carlo Ancelotti all'inizio della settimana che porta alla finale di Champions League in programma sabato prossimo a Wembley tra il suo Real Madrid e il Borussia Dortmund, con la squadra spagnola data largamente favorita dai bookmakers. L'incontro coi giornalisti è stata l'occasione per il 64enne tecnico emiliano di fare qualche battuta, riscuotendo ancora una volta l'apprezzamento sia dei presenti che dei tifosi sui social: si è spaziato da broccoli e salmone a vicende più serie come chi giocherà titolare in porta tra Courtois e Lunin. In questa ultima circostanza, all'ennesima domanda sul tema, Ancelotti ha fissato il giornalista che gliela aveva posta, suscitando le risate della sala.

Poi ha risposto sulla questione in maniera più seria ma evasiva, piazzando anche qua una battuta: "È molto difficile prendere una decisione perché entrambi se lo meritano. Tutti conoscono le qualità di Courtois… deciderò quando arriverà la partita. Uno giocherà e l'altro andrà in panchina – ha poi aggiunto ridendo – Entrambi meritano di giocare per tanti motivi. Lunin ha fatto una buona stagione, oggi ha la febbre… e ora sta arrivando il miglior portiere del mondo. Questa settimana, quando non ho molto da fare, mi piace seguire il dibattito". Secondo alcune indiscrezioni il titolare dovrebbe essere il 32enne il belga, rientrato da poco dal lungo infortunio, ai danni del 25enne ucraino che non lo ha fatto rimpiangere per tutta la stagione, ma Ancelotti non ha voluto rivelare nulla.

Un altro momento che ha esaltato la vena bonaria e ironica di Carletto è stato quando gli è stato chiesto quale sarà la sua routine prima della finale di Champions. Lì è parso di intravedere uno squarcio della sua Emilia, con la buona tavola cui Ancelotti è abituato: "Mangio broccoli, salmone e pasta, poi faccio un pisolino e poi prima di iniziare la partita il cuore ritorna al ritmo normale", ha risposto, anche in questo caso suscitando sorrisi.

La tensione sembra una sconosciuta per Ancelotti, che ha appena portato a casa la Liga e vuole completare il Double mettendosi in bacheca la sua quinta Champions da allenatore, che sarebbe record in solitario: "Viviamo questa vigilia con tutta l'eccitazione del mondo e quello che richiede una finale. Iniziamo la settimana con fiducia e tutte cose positive. E' una settimana da godersi, tenendo presente cosa succederà in finale. Ce la godremo fino a venerdì. Siamo convinti di aver fatto molto bene e fino al giorno della finale ce la godremo. Siamo fiduciosi e daremo il massimo. Non pensiamo a noi stessi come favoriti, ma a giocare contro una squadra che lo merita. Hanno dimostrato qualità, impegno e un buon atteggiamento… e sappiamo che dobbiamo soffrire e lottare come in ogni finale".

Poi Carletto ha piazzato la stoccata finale, invitando tutti gli invidiosi a mettersi comodi sul divano sabato prossimo… "Le due migliori squadre hanno raggiunto la finale di Champions League. Molti sono già in vacanza e guarderanno la partita in TV".