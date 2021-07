Amichevole Lugano-Inter dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Lugano-Inter è la prima amichevole estiva dei nerazzurri. Il match valido per la Lugano Region Cup è in programma oggi, sabato 17 luglio alle ore 20:30 allo stadio Cornaredo di Lugano. Prime indicazioni sulle scelte del nuovo mister Inzaghi e possibilità di vedere in campo l’ultimo arrivato Calhanoglu. Ecco tutte le info per vedere il match in TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

La prima amichevole estiva dell'Inter sarà quella contro il Lugano. Si tratta di un appuntamento ormai fisso per i nerazzurri, che si sono ritrovati lo scorso 8 luglio agli ordini del nuovo allenatore Simone Inzaghi e senza i nazionali, impegnati agli Europei o in Copa America alle prese con il meritato riposo. Lugano-Inter, valida per la Lugano Region Cup, si giocherà oggi sabato 17 luglio alle ore 20:30 e permetterà ai nerazzurri di mettere nelle gambe minuti importanti dopo i primi carichi di lavoro. Un'occasione per vedere all'opera anche l'ultimo arrivato Calhanoglu. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming.

Dove vedere Lugano-Inter in diretta TV e streaming

La prima amichevole stagionale dell'Inter contro il Lugano sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. Il match valido per la Lugano Region Cup sarà visibile dunque sull'emittente satellitare. Per quanto riguarda lo streaming, i tifosi nerazzurri al di fuori dell'Italia (ad eccezione della Svizzera) potranno seguire Lugano-Inter in streaming sui canali ufficiali Inter YouTube e Facebook, con telecronaca in inglese. Dalla mezzanotte su Inter TV il post-partita con le interviste esclusive e gli highlights dell'incontro.

A che ora si gioca l'amichevole Lugano-Inter oggi

L'amichevole tra Lugano e Inter è in programma allo stadio Cornaredo della città svizzera oggi sabato 17 luglio alle ore 20:30. La squadra di Simone Inzaghi affronterà i padroni di casa davanti ai tifosi, che potranno acquistare i biglietti già sui canali ufficiali dell'FC Lugano. L'accesso all'impianto sarà consentito solo gli aventi possesso del Certificato Covid svizzero o del Green Pass Europeo

Date e orari delle prossime amichevoli dell'Inter

La prima amichevole estiva dell'Inter sarà dunque quella contro il Lugano del 17 luglio in Svizzera. A seguire i nerazzurri saranno impegnati oltreoceano: la squadra di Simone Inzaghi volerà infatti negli Stati Uniti per l'Inter Summer Tour 2021, powered by Lenovo. In programma la prestigiosa amichevole contro l'Arsenal nell'ambito della Florida Cup, che si giocherà nella notte italiana tra domenica 25 luglio e lunedì 26 luglio. Se l'Inter dovesse vincere, affronterebbe poi la vincente del confronto tra Everton e Millonarios, il 29 luglio. In caso di sconfitta giocherà la finalina per il 3° e 4° posto. Le prossime amichevoli dell'Inter: