Alta tensione per Fiorentina-Cagliari, scontri tra tifosi fuori dal Franchi: ferito un poliziotto Violenti scontri fuori dallo stadio Franchi prima di Fiorentina-Cagliari: ultras sardi con spranghe e lacrimogeni devastano il centro città, scontri anche con la polizia. Ferito un agente.

A cura di Michele Mazzeo

Altissima tensione fuori dallo stadio Artemio Franchi di Firenze pochi minuti prima del calcio d'inizio del posticipo della settima giornata della Serie A 2023-2024 tra Fiorentina e Cagliari.

A pochi metri dall'impianto che ospita la partita di campionato nel capoluogo toscano un gruppo composto da circa 40 ultras della formazione sarda con volto completamente coperto da cappucci, bandane o passamontagna si sono scontrati un gruppo di supporter viola contro i quali hanno tirato fumogeni e vari oggetti (sedie e tavolini di un bar) e, armati di spranghe e bastoni, hanno colpito alcune macchine e alcuni motorini parcheggiati su Viale dei Mille e Via dei Sette Santi nonché le vetrine di alcune attività commerciali della zona (ingenti i danni riportati da un supermercato adiacente lo stadio posto sulla via che è stata teatro degli scontri e davanti al quale si sono verificate le colluttazioni più violente).

L'immediato intervento delle forze dell'ordine in assetto anti sommossa ha riportato a fatica l'ordine in città con gli ultras sardi costretti a dileguarsi e desistere dalla loro opera distruttiva. Gli agenti, per disperdere il gruppo di ultras rossoblu, hanno dovuto fare ricorso a cariche di alleggerimento durante le quali un poliziotto sarebbe rimasto lievemente ferito. Le cariche della polizia sono comunque riuscite nell'intento di mettere fine ad una situazione di tensione creatasi alla vigilia del match tra Fiorentina e Cagliari dove, ancora una volta, è venuto fuori il lato peggiore dei gruppi di tifosi organizzati con gli ultras cagliaritani presentatisi a Firenze con l'evidente intento di fare danni e andare allo scontro con i supporter gigliati.