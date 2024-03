Allegri prima di Napoli-Juve ha un pensiero per Pogba: “Gli ho mandato un messaggio” Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima di Napoli-Juventus ha parlato di tanti argomenti tra cui anche Pogba e il suo futuro da tecnico bianonero: “Non ne abbiamo parlato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Napoli-Juventus apre un periodo “bello” per la Juventus, secondo Massimiliano Allegri. La partita dello stadio Maradona è la prima di diversi scontri diretti, che passano poi dal match con l’Atalanta e dal doppio confronto con la Lazio in Serie A e in Coppa Italia. I bianconeri dovranno partire bene contro gli azzurri galvanizzati dal bel successo contro il Sassuolo. Non è stata una settimana come tutte le altre per la Juve, che ha ricevuto la brutta notizia della stangata per Paul Pogba.

Max ha rivelato di aver mandato un messaggio al suo pupillo, squalificato per doping per 4 anni: "Gli ho scritto un messaggio due giorni fa per quanto successo. Umanamente sono molto dispiaciuto, il calcio perde un giocatore straordinario. Ho avuto la fortuna di allenarlo, giocatori così sono difficili da trovare. Non entro nel merito della sentenza, ci sono gli organi preposti"

Tornando sulla partita secondo il tecnico infatti è “anomalo” vedere il Napoli in quella posizione ed è consapevole che servirà una “grande prestazione per ottenere un risultato positivo”. In quest’ottica positivo sapere di poter contare anche su Chiesa e Danilo, che però non saranno titolari: "Federico ha fatto un giorno di differenziato, domani sarà a disposizione così come Danilo che ha fatto un solo allenamento. Kean e McKennie dovrebbero essere a disposizione la prossima settimana, vediamo Rabiot come reagisce il piede. Anche Perin dovrebbe rientrare alla prossima".

Storicamente il Maradona è stato sempre uno stadio ostico per il Napoli, che ha dato segnali di ripresa con Calzona: “Non vinciamo a Napoli da 5 anni, e sarebbe bello fare risultato. Il rientro di Osimhen ha ridato certezze, oltre alla vittoria col Sassuolo. Ho visto che con il Barcellona hanno fatto una buona partita, fare sei gol non è poi facile. Ha trascorso tanti anni con Sarri, le caratteristiche saranno simili. Dobbiamo limitarli nelle loro qualità migliori ed essere propositivi. Sono fiducioso. Il Napoli ha una squadra forte. Tutte le annate sono diverse, quest'anno hanno avuto problemi, ma il valore non cambia. Sarà difficile, servirà attenzione per fare risultato".

Il successo sul Frosinone ha riportato entusiasmo in casa Juventus, anche se l'Inter sembra ormai irraggiungibile. Secondo Allegri il secondo posto sarebbe comunque un risultato eccezionale? Questa la sua risposta: "Sarebbe un risultato migliore dello scorso anno. Se riuscissimo ad arrivare secondi sarebbe un buon risultato perché la squadra è stata cambiata, con tanti giovani che hanno giocato. Fare ipotesi sul futuro, però, non ha senso. Servono punti importanti per giocarci la Champions League che sarebbe un valore aggiunto a livello tecnico ed economico".

E in quest'ottica cosa si aspetta Allegri dal futuro? Sarebbe pronto anche ad un sacrificio economico per il rinnovo il mister? "Non abbiamo parlato di futuro con la società. Ho un anno di contratto, la cosa più importante è finire al meglio la stagione. Abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere, quando la società avrà deciso il futuro della Juventus me lo farà sapere"