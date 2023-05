Allegri non fa drammi sull’ultimo periodo della Juventus: “Nello sport non vince sempre il solito” Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara che la sua Juventus giocherà in casa contro il Lecce in campionato. Il tecnico bianconero non fa drammi dopo gli ultimi risultati negativi dei bianconeri: “Non vince sempre il solito altrimenti sarebbe noioso”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara che la sua Juventus giocherà in casa contro il Lecce in campionato. Una gara che arriva dopo il pareggio contro il Bologna e che potrebbe ridare ai bianconeri quei tre punti che inseguono da troppo tempo: "Stiamo lacvorando per tornare competitivi e tornare a vincere – ha sottolineato Allegri – È stata un'annata di vicissitudini dento e fuori dal campo. Abbiamo ancora due obiettivi belli da conquistare". Il tecnico della Vecchia Signora ha poi parlato della buona condizione fisica di Vlahovic in dubbio per domani e della gestione delle forze:

"Il calcio è bello perché varia da una partita all'altra – ha spiegato – Dopo Milano si parlava di stanchezza e delle solite robe. In questo momento invece il fattore mentale fa la differenza, abbiamo ancora due scontri diretti per una sorta di mini-campionato con noi dietro la Lazio che è il nostro obiettivo". Contro il Lecce a riposare potrebbe essere Rabiot mentre su Di Maria la condizione fisica è ancora da monitorare: "Sta bene, gli è passato il dolore alla caviglia, da lui ci aspettiamo tanto, tutti bisogna mettersi al servizio della squadra ognuno con le sue caratteristiche".

Poi il tecnico bianconero ci tiene a sottolineare la sua teoria espressa in parte già prima della gara col Bologna: "Fino alla scorsa settimana eravamo dentro a tutte e tre le competizioni – spiega – Ad aprile essere in tre competizioni vuol dire che la stagione sta andando bene ma nello sport non vince sempre il solito altrimenti sarebbe noioso e poi è impossibile sempre vincere e impossibile sempre perdere". Allegri è netto: "Chiaro che per la Juventus andare meglio significa vincere".

Il messaggio del tecnico bianconero è dunque quello di non pensare troppo a quanto sia stato perso per strada ma guardare partita dopo partita senza pensare a ciò che sarà il futuro. Incertezze infatti ci sono sotto tutti i punti di vista: "Rinnovo Rabiot e Di Maria? La prossima stagione ci penseremo a bocce ferme – ha detto Allegri – Non sappiamo se giochiamo la Champions, bisogna stare calmi e concentrarsi alla fine della stagione, poi quello che verrà fatto l'anno prossimo lo valuterà la società nel migliore dei modi".