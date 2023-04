Allegri è un chiodo fisso per Adani: “Ha ottenuto tutto senza dare niente al calcio e alla Juve” La stoccata di Adani verso l’allenatore della Juventus: “Gli voglio bene e l’ho sempre rispettato, gli dico le cose in faccia”

A cura di Ada Cotugno

Tra Lele Adani e Massimiliano Allegri non scorre buon sangue e le visioni opposte sul calcio li hanno spesso portati a scontrarsi a distanza. La polemica si è riaccesa dopo la sconfitta trovata in campionato dalla Juventus contro il Sassuolo, un nuovo passo falso che ha fatto riaprire vecchie discussioni sull'allenatore livornese.

Anche alla Bobo TV si è parlato della partita e gli animi si sono accesi dopo aver toccato il tasto Allegri. In particolare Adani ha tirato fuori le vecchie ruggini, ricordando qualche attrito avuto con l'allenatore in passato: "Non è colpa di Allegri, gli voglio anche bene. Ha dimostrato che più di così non può fare, ci ho anche sperato. Quattro anni fa dicevo che le cose sarebbero andate in un certo modo. Non voglio mancargli di rispetto perché non l'ho mai fatto, l'ho sempre rispettato e gli dico le cose in faccia, non come gli altri".

Nel suo discorso poi Adani ha analizzato l'andamento della Juventus a partire dal ritorno di Allegri in panchina fino alla partita contro il Sassuolo, distruggendo il lavoro dell'allenatore con poche parole: "Non gli voglio bene perché mi fa pena, ma tutt'altro: nella sua condizione ha ottenuto tutto dando poco e niente. Al calcio moderno non ha dato niente, alla Juve non ha dato niente, niente".

Una stoccata davvero dura rivolta verso il tecnico bianconero, non visto di buon occhio dall'ex giocatore che non ha mai mancato di far sentire forte le sue critiche. "La verità è che la Juventus ha fatto s…..o dal primo giorno che è tornato e fa s….o ora", ha concluso Adani riferendosi al gioco proposto dalla squadra e alla mancanza di progressi visti dal suo ritorno.

Non è la prima volta che i due si scontrano a distanza: dopo il primo battibecco in diretta televisiva risalente a quattro anni fa Adani non ha mai risparmiato critiche dure all'operato di Allegri e anche questa volta ha bacchettato il suo rivale dopo la sconfitta.