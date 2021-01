Il Pisa è pronto per un grande salto di qualità nel mondo del calcio. Dopo diversi anni trascorsi tra Serie C e B, dove milita attualmente, con tanto di gravi problemi societari che nelle ultime stagioni hanno segnato il cammino del club toscano, è arrivata la svolta. Il Pisa è stato infatti acquistato da Alexander Knaster, un imprenditore russo-americano, autentico businessman che ha rilevato il 75% delle quote societarie dalle famiglie Ricci e Paretti con il restante 25% che resta in mano ai Corrado.

Knaster ha la sede operativa a Londra e ha voluto investire nel club con grande sorpresa di tutti. Un'operazione inaspettata ma che sta già facendo sognare il popolo pisano. Knaster è stato anche vicinissimo all'acquisizione della Sampdoria prima di proiettare tutte le sue attenzioni nei confronti del Pisa. Il suo patrimonio personale è stimato intorno ai 2,2 miliardi di dollari ed è tra i 400 uomini giù ricchi del pianeta secondo l'ultima stima di Forbes. La prima dichiarazione di Knaster è stata: "Raggiungeremo grandi traguardi".

Chi è Alexander Knaster: il nuovo proprietario del Pisa

Alexander Knaster è nato a Mosca nel 1959 ma attualmente vive a New York con la sua famiglia. Si è infatti trasferito negli Stati Uniti all'età di 16 anni e da quel momento in poi ha iniziato a costruire il suo impero e le sue fortune. Un vero e proprio uomo d'affari vecchio stile che si è laureato alla Harvard Business School nel 1985 prima di iniziare a lavorare per diverse banche d'investimento. Il primo ruolo di spicco l'ha avuto nel 1995 quando è diventato CEO della filiale russa del Credit Suisse First Boston. Un vero e proprio trampolino di lancio che presto lo porterà a ricoprire lo stesso ruolo ma all'Alfa Bank (la più grande banca commerciale privata della Russia).

Il suo grande successo l'ha raggiunto nel 2004. Grazie al suo background nell'investiment banking ha infatti fondato la Pamplona Capital Management, in cui proprio Alfa ha investito parte dei suoi profitti. La Pamplona, una società di private equity britannica: gestisce fondi pensione pubblici, gestioni patrimoniali internazionali, società multinazionali e fondi di hedge fund. Il nome Pamplona l'ha scelto dopo il Pamplona San-Fermin Festival a cui ha partecipato dopo essersi diplomato alla Harvard. Dal 2004/2005 ad oggi, Pamplona gestisce oltre 6,5 miliardi di dollari di attività di cui 2 miliardi appartengono al Gruppo Alfa. Nel 2014, inoltre, Knaster ha fondato la Mark Foundation for Cancer Research, ovvero un progetto che ha l'obiettivo di diventare un donatore globale leader nella ricerca sul cancro in fase iniziale.