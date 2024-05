video suggerito

Alex Sandro saluta in lacrime la Juventus: l’omaggio da brividi di squadra e tifosi in campo Alex Sandro lascia la Juventus dopo ben 9 stagioni in bianconero caratterizzata da titoli e Scudetti. Il terzino sinistro brasiliano ha salutato in lacrime tifosi e squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Alex Sandro lascia la Juventus dopo ben 9 stagioni in bianconero caratterizzata da titoli e Scudetti. Il terzino sinistro brasiliano ha portato a scadenza il suo contratto con la Vecchia Signora ma il club ha voluto rendergli omaggio dopo la sfida col Monza. Una partita in cui Alex Sandro è riuscito anche a segnare il gol del definitivo 2-0. Una rete arrivata a 3 anni dall'ultima messa a segno in una partita ufficiale dall'ex Porto. Nel secondo tempo poi Montero gli ha concesso una passerella d'onore allo Stadium con lo standing ovation dopo essere stato sostituito. A DAZN Alex Sandro ha poi parlato del suo addio alla Juventus: "Il trofeo più bello che porto con me è il rispetto di tutti".

Alex Sandro alzato in trionfo dai compagni.

Il brasiliano non è riuscito a trattenere le lacrime. Occhi lucidi e grande emozione per lui che è stato uno dei grandi protagonisti di una Juventus vincente negli anni passati e che si appresta ora a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con Giuntoli e Thiago Motta pronto a diventare il nuovo allenatore. Al termine della partita poi il presidente Ferrero gli ha consegnato una maglia speciale col numero 327 che rappresenta le presenze in bianconero. Una cifra con la quale ha raggiunto Pavel Nedved in cima alla classifica degli stranieri più presenti di sempre.

Le lacrime prima della sostituzione.

Un giocatore apprezzato dalla tifoseria che negli anni è passato a giocare da terzino sinistro a centrale mancino nella difesa a tre. Professionale e serio, è sempre stato uno dei leader silenziosi dei bianconeri che non hanno potuto far altro che rendergli onore. I calciatori in cerchio lo hanno salutato con un lunghissimo applauso prima di prenderlo in braccia e lanciarlo in aria portandolo in trionfo. Un tributo doveroso per un giocatore che ha caratterizzato gli ultimi anni della Juventus entrando inevitabilmente nella storia del club.

Bellissimi al momento della sostituzione gli abbracci con Locatelli ed altri calciatori come Danilo, Szczesny e Chiesa con cui condivide ormai da diverso tempo lo spogliatoio. Il futuro di Alex Sandro non è stato ancora ufficialmente definito ma non è da escludere un trasferimento a un altro club europeo o in un altro continente, magari in Arabia nell'Al Nassr dell'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo.