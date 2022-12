Adani legge un messaggio in diretta e si commuove: è la struggente potenza del calcio Lele Adani riceve un messaggio sul proprio telefonino e lo legge in diretta durante la Bobo TV: alla fine non riesce più ad andare avanti.

A cura di Paolo Fiorenza

Finiti i Mondiali di calcio, Lele Adani ha lasciato il Qatar – dove da inviato Rai ha fatto coppia con Stefano Bizzotto nelle telecronache e ha registrato pillole quotidiane di Bobo TV con i suoi abituali compagni Vieri, Cassano e Ventola – e ha fatto ritorno in Italia. Il mese trascorso al seguito del torneo iridato ha accresciuto ulteriormente la popolarità dell'opinionista emiliano, che ha ‘bucato' lo schermo con i suoi appassionati racconti delle gesta di Leo Messi, fino al punto di acquisire notorietà anche in Argentina.

Il suo stile retorico ed enfatico può non piacere a tutti – lo dimostra il suo essere spesso in tendenza su Twitter con commenti di parecchi detrattori – ma innegabilmente il bilancio dell'avventura qatariota è per lui positivo sia dal punto di vista di squadra ("abbiamo fatto la storia", ha detto nell'ultima puntata della Bobo TV da Doha, riferendosi agli ascolti del programma) che da quello personale, visto che ha spinto al massimo il suo modo di narrare il calcio, potendo sfruttare la cavalcata trionfale dell'amata Argentina.

Adani e Vieri a Doha nell’ultima puntata della BoboTV dal Qatar

Nella visione di Adani, il calcio non è semplicemente un pallone che rotola o 22 persone in calzoncini che corrono su un prato. È di più, molto di più. È metafora della vita, strumento di ascensione a una verità superiore, catarsi dalle bassezze di questa esistenza. "Io penso che il calcio e la vita siano legati – aveva detto in pieno Mondiale durante un'intervista ad una TV argentina – Quando si va ad approfondire, a parlare in profondità del calcio, si finisce per scoprire la vita. C'è un legame, vanno insieme. Studiando il calcio finisco per trovare me stesso".

È un filo che tutto unisce e che Adani riannoda assieme ad altri appassionati che condividono il suo modo di pensare, come la persona che gli ha inviato il messaggio che l'ex calciatore di Brescia, Fiorentina e Inter legge in diretta nella puntata della Bobo TV andata in onda venerdì sera. "Lui mi scrive così – attacca leggendo il testo dal suo telefonino –Ultimo rigore: mio figlio scoppia in lacrime dopo aver tremato per tutti i supplementari. Questa è la passione che vorrei avesse nella vita ed il calcio gliel'ha insegnata. Lui ama il Papu, siamo atalantini e ha imparato a sognare con lui".

A questo punto la voce di Adani si incrina, gli occhi si inumidiscono mentre continua a leggere il contenuto del messaggio: "Ho un dottorato di ricerca, studio l'origine della vita e lavoro sul DNA e mi chiedono come posso seguire il calcio. La passione che suscita lo sport è oltre. Il Qatar è uno scandalo, ma Mbappé e Messi sono reali e vanno oltre. Perché se il calcio è talvolta uno scandalo, loro sono passione e questa è sopra e vincerà". Parole che toccano nel profondo Adani, che dopo aver finito di leggere il messaggio per un po' non riesce a parlare. Poi, dopo essersi ripreso, conclude: "È questo che voglio condividere".