Ad Allegri chiedono di Kenan Yildiz, lui stupisce tutti: “Intanto si deve tagliare i capelli” Massimiliano Allegri a sorpresa su Kenan Yildiz, che ha esordito in Serie A nel finale della partita contro l’Udinese. Il tecnico prima di aspetti tecnici ha fatto riferimento al look del turco.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus ha iniziato il campionato di Serie A in modo perfetto rifilando tre gol all'Udinese con una prestazione molto positiva. Tra le tante belle notizie della serata c'è stato anche l'esordio di uno dei calciatori più promettenti della formazione di Allegri, ovvero Kenan Yildiz. L'attaccante 18enne turco ha esordito in campionato con la casacca bianconera prendendo il posto di Vlahovic nel finale. Grande generosità, movimento e voglia di mettersi in mostra per l'ex Bayern Monaco che però è stato anche rimproverato dal suo allenatore.

Kenan viene considerato una sorta di predestinato dagli addetti ai lavori, e infatti la Juventus gli ha dato fiducia aggregandolo alla prima squadra dopo l'esperienza nella Next Gen. I bianconeri credono molto in lui, arrivato a parametro zero nell'estate 2022 dopo l'esperienza in terra bavarese. Un talento cristallino, e un carattere importante che gli ha permesso di confrontarsi quasi sempre in carriera con ragazzi più grandi di lui bruciando le tappe. E alla Dacia Arena ecco che Yildiz si è preso la scena sostituendo uno dei protagonisti della vittoria della Juventus, ovvero Vlahovic.

Max Allegri gli ha chiesto un lavoro specifico, ricordandogli costantemente il tutto in campo. Lo ha seguito passo passo il tecnico, arrabbiandosi anche con ampi gesti in più di un'occasione. Anche lui ha dovuto pressare alto e provare a palleggiare in fase di costruzione della manovra come nei dettami del nuovo collaboratore tecnico Magnanelli. Tutto sommato nei pochi minuti in cui è stato in campo Kenan Yildiz ha dato indicazioni positive. Inevitabile una domanda anche su di lui nella conferenza stampa successiva al successo della Juventus.

Leggi anche La domanda su Kane fa saltare Guardiola in conferenza stampa: si ferma per chiedere conferme

Massimiliano Allegri stuzzicato sulle sensazioni a caldo, ha sorpreso tutti. Prima dell'analisi della partita vera e propria, l'allenatore della Vecchia Signora ha criticato il suo giocatore per un aspetto particolare legato al suo look: "Kenan Yildiz? Ora intanto domani si taglia i capelli. Perché si è toccato 100 volte i capelli e domani si deve tagliare i capelli. Intanto facciamo le cose come si devono fare". Probabilmente Allegri considera il tutto una distrazione per il ragazzo che avrebbe dovuto più pensare al pallone.

Per quanto riguarda poi i suoi minuti in campo, Allegri rimanda il discorso a test più importanti: "Poi dopo è un ragazzo e un giocatore che ha delle qualità. Lo stavo mettendo prima, poi ho dovuto invertire ai cambi". Non è la prima volta che Allegri a quanto pare dimostra di essere molto attento all'aspetto dei suoi giocatori. Poche settimane fa, un commento di Di Maria ad un post di Soulé che si era rasato a zero alludeva a possibili reazioni del tecnico al quale non sarebbero piaciuti. Insomma attenzione ai dettagli, e anche all'immagine.