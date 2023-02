Abraham si fa male, sostituito dopo 15 minuti per un colpo all’occhio: Roma in apprensione Abraham è stato costretto ad abbandonare il campo pochi minuti dopo l’inizio della gara con il Verona dopo un contrasto in area: l’attaccante è uscito tenendosi l’occhio sinistro, al suo posto Belotti.

A cura di Vito Lamorte

Tammy Abraham si è infortunato ed è stato sostituito dopo 15 minuti di Roma-Verona per un colpo all'occhio. L'attaccante inglese aveva superato un virus che lo aveva messo in dubbio per il posticipo dell'Olimpico ma è stato costretto ad uscire dopo pochi minuti nel corso del match ha ricevuto anche un colpo all’occhio da parte del compagno Gianluca Mancini mentre stava cadendo. Al suo posto dentro Andrea Belotti. Il calciatore ha riportato una ferita sulla palpebra inferiore e si è reso necessario un intervento di sutura.

Dopo aver perso Pellegrini e Dybala, José Mourinho ha dovuto rinunciare in avvio di gara anche ad Abraham dopo un quarto d'ora: l'ex Chelsea era stato colpito da un avversario in area (su quella situazione non sono arrivati provvedimenti da parte del direttore di gara) e mentre era a terra ha ricevuto un colpo assolutamente fortuito ed è stato costretto a lasciare il campo dopo diversi minuti di stop del gioco per l'intervento dello staff medico giallorosso.

Nessuno aveva capito quello che era realmente successo, visto che tutti erano concentrati su un possibile fallo: il numero 9 giallorosso è uscito dal campo con un asciugamano sull'occhio sinistro. Tammy ha postato una foto su Instagram in clinica mentre si medica l'occhio e rassicura i tifosi: "Grazie per i messaggi, starò bene".

Abraham viene da una settimana molto particolare dal punto di vista del campo, viste le critiche che gli erano piovute addosso dopo le prestazioni di Lecce e Salisburgo: l'attaccante inglese lo scorso anno si era fatto notare per la sua capacità di trovare facilmente la rete ma in questa stagione il numero 9 giallorosso sta avendo più difficoltà a fare gol.

Il bottino attuale di Tammy è di 6 reti e 4 assist in 22 gare di campionato, 7 gol e 5 assist stagionali: numeri che cozzano con quanto l'ex Chelsea aveva fatto vedere nel suo primo anno italiano.

Ci sono ancora diversi mesi e molte partite da giocare per migliorare, vedremo se Abraham saprà approfittarne per dimostrare ancora il suo valore.