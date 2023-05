A Juric mostrano la moviola di Torino-Monza, non riesce quasi a crederci: “Sono sbalordito” Ivan Juric dopo Torino-Monza si è mostrato letteralmente impietrito di fronte ad un episodio da moviola in particolare.

A cura di Marco Beltrami

Ivan Juric non è sicuramente uno abituato ad utilizzare filtri, o giri di parole. Questa volta però, dopo Torino-Monza, l'allenatore granata è rimasto basito al punto tale di non avere molto da dire. Tutta colpa della moviola della sfida che i granata hanno pareggiato 1-1 contro i lombardi. E quando il tecnico ha rivisto l'episodio incriminato in diretta TV, la sua reazione è stata emblematica.

Il caso galeotto è avvenuto proprio nel finale della sfida della domenica pomeriggio. Ricci subito dopo l'ingresso in area è caduto lamentando un contatto con Rovella. Il calciatore ex Juventus sembra aver trattenuto l'avversario, impedendogli così di portarsi poi ulteriormente nei pressi del portiere biancorosso. Una trattenuta iniziata fuori area, ma concretizzatasi all'interno per le proteste dei giocatori di casa. L'arbitro Zufferli ha fatto proseguire, con il check del Var che si è chiuso senza il richiamo all'on-field review.

Nell'intervista ai microfoni di DAZN subito dopo la partita, impossibile non tornare su quell'episodio da moviola. Il cronista della piattaforma streaming, ha riferito a Juric l'analisi sulla situazione Ricci-Rovella offerta dal commentatore ed esperto di tematiche arbitrali Luca Marelli: "Marelli dice ‘trattenuta molto evidente'. È vero che inizia fuori area ma il fallo va valutato dove finisce la trattenuta e finisce in area di rigore".

Quando sullo schermo sono state mostrate le immagini del contatto, Ivan Juric è apparso impietrito quasi incapace di commentare. Poi però impossibile restare in silenzio: "Mah mi sembra… cioè… Sono sbalordito dai su. Mi sembra veramente un rigore netto, chiaro. Ricci sta davanti a Rovella, l’ha perso non sa che fare, lo strattona e lo butta giù e basta". Sarebbe stato necessario il ricorso al monitor a bordo-campo? Juric talmente scoraggiato, ha preferito guardare avanti: "On-field review? Inutile parlare, l’arbitro ha deciso così però questa sensazione di rammarico rimane. Torniamo sul calcio giocato? Sì dai".