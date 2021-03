Il 17 marzo 1991 allo Stadio San Paolo scesero in campo il Napoli e il Bari, che stavano disputando un'annata al di sotto delle aspettative. I partenopei avevano lo scudetto sul petto, conquistato il 29 aprile del 1990, ma erano lontanissimi da piazzamenti importanti, mentre i ‘Galletti' lottavano per non retrocedere. Quando le squadre fecero il loro ingresso in campo nessuno poteva immaginare che quella sarebbe stata l'ultima partita allo Stadio San Paolo di Diego Armando Maradona, che venne trovato positivo all'antidoping e fu sospeso e poi squalificato dopo pochi giorni.

Napoli-Bari 1-0

Quella partita probabilmente non sarebbe passata alla storia se non fosse stata l'ultima di Maradona al San Paolo. Il Napoli la vince 1-0, segna Gianfranco Zola, adepto di Diego, al 55′. Il calciatore sardo riceve un assist strepitoso di Maradona che nonostante qualche chilo in più e gli scarsi allenamenti era sempre fenomenale e fu autore un passaggio strepitoso, e sullo 0-0 Galli parò un rigore a Joao Paolo. La partita è stata bruttina, ciò che contava era solo conquistare i due punti, che non cambiarono troppo la classifica degli azzurri, che sette giorni dopo vanno a giocare in casa della Sampdoria, perdono 4-1. Maradona gioca e segna anche su calcio di rigore. Il giorno successivo la partita di Marassi al calciatore viene comunicata la positività all'antidoping. Finisce in quel momento e in modo definitivo la sua avventura in Serie A.

Oggi il San Paolo è lo Stadio Maradona

Al San Paolo ci è tornato altre due volte, in occasione dell'addio al calcio del suo amico Ciro Ferrara e una sera di gennaio del 2014 quando il Napoli di Benitez eliminò la Roma in Coppa Italia. Lo scorso 25 novembre Maradona è morto, il mondo, non solo quello del calcio, lo ha onorato e omaggiato. E a distanza di mesi è ancora così. Pochi giorni dopo la sua dipartita la città di Napoli gli ha dedicato il San Paolo che da dicembre ufficialmente ha cambiato nome e si chiama ‘Stadio Diego Armando Maradona'.