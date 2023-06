Wembanyama prima scelta al Draft Nba 2023 per San Antonio: può cambiare i canoni del basket Victor Wembanyama è stato il primo nome chiamato nella notte del Draft NBA 2023 diventando un nuovo giocatore dei San Antonio Spurs. A 19 anni ha già conquistato tutti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Victor Wembanyama ha solo 19 anni ma in poche ore il mondo dell'NBA non fa altro che parlare di lui. Classe 2003 nato da padre congolese e madre francese, è diventato la prima scelta assoluta del Draft NBA 2023 per i San Antonio Spurs che hanno investito su questo ragazzo alto 224 centimetri il cui talento può dare il via a un nuovo ciclo. Una notta assolutamente emozionante per "Wemby" al momento della chiamata da parte del commissioner Adam Silver, seguita dalle lacrime nell'intervista di rito al fianco di fratello e sorella.

Dai Metropolitans 92 di Parigi sbarca dunque in NBA il secondo giocatore più alto di sempre alla 1 assoluta dopo Yao Ming nel 2002 ma soprattutto il secondo europeo della storia alla 1 dopo Andrea Bargnani nel 2006 e il primo francese assoluto ad essere la prima scelta nel draft NBA. "Ci stai già facendo sognare, Victor Wembanyama – ha scritto sui social il presidente Macron – Non ci sono dubbi: cambierai il gioco!". Già, perché il giovane Victor sembra essere proprio destinato a essere il primo giocatore della prossima generazione di atleti che si affacceranno in NBA e che daranno il via a una nuova era.

Wembanyama è arrivato all'apice della sua carriera da giovanissimo dopo aver giocato per il Boulogne-Levallois Metropolitans 92 in Francia durante la scorsa stagione siglando 20,6 punti di media, 10,1 rimbalzi, 3,0 tiri bloccati e 2,5 assist in 44 partite. A incuriosire tutti è però proprio questa sua incredibile altezza. Il 19enne scelto dai San Antonio Spurs rappresenta l’evoluzione della specie su un campo da basket.

Mai un giocatore di questa statura era stato visto su un perimetro composto da 28 metri di lunghezza e 15 di larghezza. E chissà che possa essere proprio lui, con il suo fisico, a convincere il mondo del basket, un domani, a modificare leggermente le misure del campo anche per facilitare il movimento di giocatori delle sue misure. Una visione futuristica che al momento però non preoccupa il fenomeno francese che in poche ore ha già entusiasmato l'NBA.

Modifiche che rivoluzionerebbero completamente questo sport. Più alto di Shaquille O’Neal e dell’ultimo mvp della Lega, Joel Embiid, Wembanyama è considerato da sempre un predestinato. L'erede naturale di LeBron James che lo considera un alieno. Quello di San Antonio rappresenta però per lui solo il primo passo verso giornate a dir poco intense e ricche di impegni prima dell'inizio della stagione.

Il francese prenderà infatti parte prima alla Summer League di Las Vegas a luglio per poi rispondere alla convocazione della nazionale per i Mondiali FIBA tra fine agosto e inizio settembre. La notte del Draft che l'ha fatto conoscere al mondo NBA rappresenta dunque solo l'inizio di quella che sarà a tutti gli effetti una carriera brillante ed esaltante nel mondo della pallacanestro.