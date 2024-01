Tifoso entra in campo e colpisce con un pugno giocatore di basket del Giarre: follia a Catanzaro Durante il match di Serie C del campionato di basket tra Catanzaro e Giarre nel primo quarto scoppia una rissa tra giocatori, volano spintoni fino a quando un tifoso entra in campo e colpisce con un pugno un giocatore della squadra siciliana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Un episodio di enorme gravità è accaduto a Catanzaro, dove nel corso del match del campionato di Serie C di basket tra la squadra di casa e il Giarre durante una rissa, un tifoso ha scavalcato le recinzioni, è entrato in campo e ha rifilato un cazzotto a un cestista della squadra siciliana. I giocatori delle due squadre chiudono in quel momento la rissa e provano a riportare la calma, ma il guaio è già stato fatto.

Al Palapulerà di Catanzaro si è disputato un incontro valido per il campionato di Serie C tra i calabresi e il Giarre. Nel primo quarto, sul punteggio di 26-16, accade qualcosa di clamoroso, non certo la rissa tra giocatori delle due squadre, che litigano per futili motivi di gioco. Il giallorosso Agosto e il gialloblu Saccone si cambiano dei colpi a palla lontana, ne seguiranno spintoni e poi pure un espulsione, per entrambi.

Durante quella rissa invadono il campo per portare la calma i membri dei rispettivi staff e soprattutto entra in campo uno spettatore, vestito in modo classico e quindi non si può non notare: pantalone scuro e maglione blu. L'uomo entra in campo si avvicina ai protagonisti della rissa, identifica il cestista di Giarre e gli rifila un pugno, che manda al tappeto il giocatore.

In quel momento il focus della rissa si sposta sul ragazzo colpito e su quel tifoso che viene rapidamente allontanato. Dopo il caos la partita riprende regolarmente e Catanzaro si imporrà con il punteggio di 92-69 e grazie pure a quella vittoria riesce a mantenere il primato in classifica. Ma di certo questa brutta vicenda non è finita. Perché arriverà e presto anche il responso del giudice sportivo che potrebbe infliggere una squalifica del campo pesante alla squadra di Catanzaro.