Rissa in NBA, Amen Thompson ribalta e scaraventa a terra Tyler Herro: sei espulsi in Houston-Miami Notte agitata in NBA, con la rissa esplosa nei secondi finali di Houston Rockets-Miami Heat, quando Amen Thompson ha afferrato e ribaltato a terra Tyler Herro: è stato il caos totale, con 6 espulsi da parte degli arbitri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Amen Thompson e Tyler Herro hanno scatenato una rissa che ha portato a 6 espulsioni negli ultimi secondi della vittoria dei Miami Heat per 104-100 in casa degli Houston Rockets domenica sera. Con 35 secondi sul cronometro e rimessa per gli Heat – che erano in controllo totale della partita sul +5, dopo aver rimontato uno svantaggio di 12 punti – i due giocatori si stavano spintonando per prendere posizione, quando le cose sono improvvisamente esplose sul campo del Toyota Center. Thompson ha afferrato Herro per la parte superiore della canotta e lo ha ribaltato scagliandolo a terra. A quel punto è seguito il caos totale, con l'intervento di parecchie persone di entrambe le squadre per cercare di sedare la rissa, con la conseguenza finale di ben 6 espulsi totali.

La rissa in Houston Rockets-Miami Heat: Thompson ribalta e scaraventa a terra Herro

Herro si è rialzato restando distante dall'avversario, mentre per disinnescare Thompson, che appariva fuori di sé, ci sono voluti diversi assistenti allenatori, membri dello staff e persino la sicurezza dell'arena. La 24enne guardia di Miami è stato poi visto applaudire l'avversario mentre entrambi venivano trattenuti. Oltre ai due cestisti, gli arbitri hanno anche espulso per i Rockets Jalen Green, l'allenatore capo Ime Udoka e il vice Ben Sullivan, mentre tra gli Heat è stato allontanato anche Terry Rozier. Non è chiaro cosa abbia scatenato l'incidente in modo specifico, probabilmente c'erano state storie tese pregresse nel corso del match, il cui finale già era bollente visto che nell'azione precedente era stato espulso Fred VanVleet per Houston.

Dopo che in campo è tornata la calma, gli Heat sono riusciti a mantenere il vantaggio, chiudendo con una vittoria di 4 punti. Herro è stato il migliore dei suoi, con 27 punti e 9 assist, mentre è rimasto ancora fuori Jimmy Butler reduce da un problema fisico ma anche al centro di voci su un suo possibile cambio di maglia. Con questo successo, la squadra allenata da coach Spoelstra si è portata 16-14 in stagione (ottavo posto a Est), mentre i Rockets – protagonisti di una stagione oltre ogni previsione finora – sono terzi a Ovest con un record di 21-11.