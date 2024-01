Rajon Rondo arrestato: il due volte campione NBA fermato per possesso illegale di armi e marijuana Rajon Rondo arrestato per possesso illegale di armi da fuoco e marijuana: l’ex campione NBA è stato fermato durante un controllo stradale nella contea di Jackson, nell’Indiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Rajon Rondo è stato arrestato. Il due volte campione NBA è stato fermato per possesso illegale di armi da fuoco e marijuana nella contea di Jackson, nell'Indiana, che si trova tra Indianapolis e Louisville, nel Kentucky: l'ex cestista ha pagato una cauzione per poter lasciare il carcere dove era stato portato dagli agenti ma non è chiaro quando dovrà presentarsi in tribunale per discutere il suo caso.

Secondo quanto riportato da Jason Riley della WDRB, l'ex giocatore di Boston Celtics e dei Los Angeles Lakers è stato fermato per una violazione del codice della strada ma un agente ha sentito un odore di marijuana provenire dalla sua auto e ha provveduto ad una perquisizione che ha portato alla scoperta di tutto il resto. Si tratta comunque di ‘reati minori', come vengono definiti dalla giustizia statunitense.

Secondo quanto riferito dal portavoce dell'ISP, il sergente Stephen Wheeles, durante la perquisizione è stata trovata una pistola e accessori per il consumo di droga. Rondo non aveva il permesso per detenere un'arma da fuoco.

Questo non è il primo incontro di Rondo con le forze dell'ordine negli ultimi anni: il playmaker di Louisville è stato coinvolto in un brutto incidente nel maggio del 2022 quando, secondo le cronache, ha puntato una pistola contro la madre dei suoi figli e ha minacciato di ucciderla davanti a loro. A Rondo è stato presentato un ordine di restrizione che in seguito è stato archiviato, secondo ESPN, dopo che "le parti hanno raggiunto un accordo".

La vittima ha dichiarato all'epoca che Rondo era diventato "violento" e aveva minacciato di ucciderla: "Ho molta paura per la mia sicurezza e per quella dei miei figli. Rajon ha una storia di comportamenti instabili e irregolari"

Rajon Rondo ha militato per 16 stagioni in NBA e lo ha fatto sempre ad alto livello con nove casacche diverse. L'ultima è quella dei Cleveland Cavaliers durante la stagione 2021-22. L'esperienza più duratura di Rondo è stata quella con i Boston Celtics, dove ha trascorso nove stagioni dal 2006 al 2014 e ha vinto il titolo nel 2008. L'altro anello l'ha conquistato con i Lakers nel 2020.