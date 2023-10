Polonara sarà operato per un tumore al testicolo: il comunicato della Virtus Bologna Achille Polonara sarà operato per una neoplasia testicolare: ad dare l’annuncio è la Virtus Bologna con un comunicato.

A cura di Vito Lamorte

Una brutta notizia colpisce la Virtus Bologna e tutto il basket italiano. Achille Polonara sarà operato per un tumore al testicolo, precisamente una neoplasia testicolare, e l'intervento si terrà martedì 10 ottobre. A comunicarlo è stata la stessa società emiliana.

La nota ufficiale: ” Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che, nella giornata di martedì 10 ottobre, Achille Polonara verrà sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente. Al termine dell’operazione verranno comunicati i tempi di recupero”.

Polonata, che in Italia ha vestito le maglie di Teramo, Varese, Reggio Emilia e Sassari prima di iniziare un lungo giro d'Europa che l'ha portato prima in Spagna al Baskonia, poi in Turchia al Fenerbahce ed Efes e poi in Lituania allo Zalgiris, era stato presentato pochi giorni fa dalla Virtus e queste erano state le sue prime parole da cestista delle V Nere: "Sono arrivato molto carico e non vedevo l’ora di iniziare. Le sensazioni sono ottime e dopo i primi giorni posso raccontare di un gruppo super. Conoscevo già qualche compagno di squadra: Beli, Hackett, Abi sono stati con me in Nazionale, conoscevo anche Bruno Mascolo, ho giocato con Dunston sia a Varese che all’Efes, sono contento di ritrovarli tutti qui".

(in aggiornamento)