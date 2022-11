Paolo Banchero parla già da leader della Nazionale italiana: “Siamo una grande squadra” L’ala di Orlando ribadisce la volontà di giocare in Azzurro e di disputare i Mondiali del prossimo anno, con parole ancora più nette e decise.

A cura di Luca Mazzella

Paolo Banchero torna a parlare dell'Italbasket, e questa volta in modo ancora più deciso e convincente. In un articolo pubblicato sul sito FIBA.com il ragazzo nativo di Seattle ha ribadito a chiare lettere la sua intenzione di entrare a far parte del roster Azzurro, lasciando ben sperare chi ha segnato come data cruciale sul calendario il famoso 4 dicembre, giorno in cui la delegazione italiana guidata da coach Pozzecco e con il Presidente e il direttori generale della Federazione Pallacanestro Gianni Petrucci e Salvatore Trainotti, volerà direttamente ad Orlando per discutere della decisione definitiva di Banchero in merito alla maglia Italbasket e progettare il futuro della squadra allenata dalla "Formica Atomica". Una decisione che però sembra ormai già presa e che riguarda semplicemente il momento in cui questo sogno si materializzerà, se ai Mondiali del prossimo anno o in un'altra occasione. In questo, molto dipenderà anche dagli Orlando Magic ma, nel frattempo, le parole rilasciate a FIBA non lasciano alcun margine al pessimismo di questi giorni: Paolo Banchero vuole vestire l'Azzurro.

Quel "abbiamo" che fa già sognare

È su alcuni passaggi dell'intervista che vale la pena soffermarsi maggiormente. Banchero, infatti, parla già da leader di una squadra che sente "sua" e per la quale prevede grandi cose: “La Nazionale italiana è un’ottima squadra. Mi è piaciuto molto come hanno battuto la Serbia a Eurobasket, mostrando una difesa pazzesca e grandi movimenti anche in attacco. È stato impressionante e davvero bello da vedere. La passione e l'unione che c'è tra i ragazzi sono state fantastiche, come quella che ha messo il coach e tutto lo staff tecnico. Battere una squadra come la Serbia è una dimostrazione di cosa possono fare gli Azzurri. Abbiamo una grande squadra, il futuro è roseo, questo è certo. Quando giocherò con la nazionale sarò un giocatore diverso e proverò a essere il miglior compagno e esempio possibile per aiutare l'Italia. Sono carico all’idea di poter dare il mio contributo alla squadra prima e raggiungere grandi risultati".

Le belle parole su Danilo Gallinari

L'ala dei Magic ha speso ottime parole anche per l'altro italiano in NBA, attualmente però ai box, Danilo Gallinari: “Ho enorme rispetto per quello che ha fatto Danilo in carriera, è stato un grande esempio del basket italiano. Amo il suo tiro e le sue movenze, è uno scorer fantastico e la sua carriera parla da sola. Ha aiutato la Nazionale per anni ed è un leader importante. Un giocatore con cui ti viene voglia di giocare insieme. Danilo è un baller", e per Riccardo Fois (assistente di Pozzecco e di Arizona, ex anche di Gonzaga in NBCAA e Phoenix Suns in NBA), "col quale parlo molto della nazionale e della pallacanestro italiana. Sono contento che sia mio amico e che mi aggiorni di continuo sulla Nazionale". Infine, Banchero ha rivelato di essere in contatto anche con Nico Mannion, oggi alla Virtus Bologna: "È un amico, parliamo spesso di tante cose. Sono contento per lui, mi sono congratulato dopo l’ottimo percorso a Eurobasket"

Zero dubbi, una certezza: Paolo Banchero vuole giocare per l'Italbasket. Il ragazzo lo ha ribadito decine di volte, le sue dichiarazioni a riguardo non sono mai cambiate e gli unici dubbi riguardano quando questo avverrà, essendo una decisione da prendere anche con gli Orlando Magic. Ma che vestirà l'Azzurro, ecco, questo sembra ormai sicuro.