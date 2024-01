Olympiacos-Olimpia Milano oggi in Eurolega, dove vederla in TV e streaming: orario e canale L’Olimpia Milano scende in campo stasera al Pireo contro l’Olympiacos in un match valido per la 18ª giornata dell’Eurolega. L’incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky dalle 20:15. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il 2024 del basket si apre con un doppio turno di Eurolega. L'Olimpia Milano, stasera, martedì 2 gennaio scenderà in campo nella sempre complicata trasferta del Pireo contro l'Olympiacos. Un match che sarebbe assolutamente da vincere per la squadra di Ettore Messina, che non è lontana dalla zona playoff, ma non può permettersi alcun tipo di passo falso. Assenze pesanti per l'Olimpia che però può schierare per la prima volta in Eurolega Shabazz Napier. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky.

Sette vittorie e dieci sconfitte. Un bilancio magro per l'Olimpia, che deve provare a vincere contro i greci per rimettersi nella scia delle squadre che disputeranno i playoff. L'Olympiacos di contro è tra le prime otto e vuole arrivare tra le prime sei, per garantirsi la fase a eliminazione diretta senza rischi. Si prevede una battaglia al Pireo dove mancheranno gli infortunati Shields, Lo e Mirotic. La partita inizierà alle ore 20:15 e sarà trasmessa da Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Streaming possibile con Sky Go e NOW.

Partita: Olympiacos-Olimpia Milano

Quando si gioca: martedì 2 gennaio 2024

A che ora: 20:15

Dove si gioca: Pireo, Grecia

Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Eurolega 2023-2024, 18ª Giornata

Dove vedere Olympiacos-Olimpia Milano di basket in TV

Solo su Sky Sport si potrà vedere Olympiacos-Olimpia Milano. Sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 204 (Sky Sport Arena) verrà trasmesso l'incontro di Eurolega valido per la diciottesima giornata, la prima del girone di ritorno.

Olympiacos-Olimpia Milano dove vederla in streaming

L'incontro di Eurolega sarà visibile anche in diretta streaming. Sarà possibile seguire con la telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin la partita dell'Olimpia Milano tramite Sky Go e NOW.

A che ora gioca l'Olimpia Milano contro l'Olympiacos

L'orario di inizio della partita tra l'Olympiacos e l'Olimpia Milano è fissato per le 20:15. Milano poi tornerà in campo venerdì 5 gennaio, quando al Forum di Assago sfiderà il Bayern Monaco, che è chiamato a una doppia trasferta italiana: affronterà la Virtus Bologna mercoledì 3 gennaio.

La classifica dell'Olimpia Milano nell'Eurolega 2023-2024

La squadra di Ettore Messina non sta vivendo una stagione memorabile, ma vuole cambiare registro in quest'avvio di nuovo anno. Il piatto piange in Eurolega per l'Olimpia che con 7 vittorie in 17 partite e relegata nei bassifondi. La scossa già c'è stata, con tre vittorie nelle ultime quattro. Ora urge continuità.